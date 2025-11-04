Cuatro historias que mantienen viva la memoria del Palacio de Justicia

Fabiola Hernández, Amelia Mantilla, Alexandra Sandoval, Pilar Navarrete y Alejandra Rodríguez están unidas por los graves hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Foto: Archivo El Espectador

Las vidas de Fabiola Hernández, Pilar Navarrete, Amelia Mantilla, Alexandra Sandoval y Alejandra Rodríguez están unidas por los graves hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y las Fuerzas Militares. Ellas son esposas e hijas de cuatro de las personas retenidas, torturadas y desaparecidas durante uno de los episodios más sombríos y sangrientos de la historia de Colombia. Tras 40 años del holocausto las une también el descontento por el escaso...