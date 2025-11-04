Logo El Espectador
Cuatro historias que mantienen viva la memoria del Palacio de Justicia

Cinco mujeres (esposas e hijas) relatan cómo la búsqueda de sus seres queridos se convirtió en una forma de resistir. Sus historias son testimonio de que la memoria sigue siendo el único territorio donde la justicia no ha sido vencida. Un homenaje para ellas y todos los familiares de este holocausto que insisten en un camino por la verdad.

Gustavo Montes Arias y Paulina Mesa Loaiza
04 de noviembre de 2025 - 02:00 a. m.
Fabiola Hernández, Amelia Mantilla, Alexandra Sandoval, Pilar Navarrete y Alejandra Rodríguez están unidas por los graves hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Foto: Archivo El Espectador

Las vidas de Fabiola Hernández, Pilar Navarrete, Amelia Mantilla, Alexandra Sandoval y Alejandra Rodríguez están unidas por los graves hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y las Fuerzas Militares. Ellas son esposas e hijas de cuatro de las personas retenidas, torturadas y desaparecidas durante uno de los episodios más sombríos y sangrientos de la historia de Colombia. Tras 40 años del holocausto las une también el descontento por el escaso...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
