Cuarto paro armado del Eln en 2025 revive alertas por capacidad del Estado

El bloqueo inició el pasado domingo 14 de diciembre y se extenderá hasta el próximo miércoles 17. Foto: Agencia AFP

Un civil muerto y varios hostigamientos contra la fuerza pública es el balance inicial de las primeras horas del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln). El bloqueo, que inició el pasado domingo 14 de diciembre y que se extenderá hasta el próximo miércoles, ya ha registrado 51 ataques en todo el país, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Aunque la mayoría de los ataques se han concentrado en Norte de Santander, Cauca, Cesar, Antioquia, Santander y La Guajira, las autoridades no descartan otros posibles...