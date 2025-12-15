Logo El Espectador
Judicial
Cuarto paro armado del Eln en 2025 revive alertas por capacidad del Estado

Un civil muerto, decenas de ataques y temor de expansión urbana marcan el inicio del nuevo paro del Eln. Analistas señalan errores en la estrategia de seguridad y en la gestión del proceso de paz con esa guerrilla.

Redacción Judicial y Redacción Colombia +20
16 de diciembre de 2025 - 12:17 a. m.
El bloqueo inició el pasado domingo 14 de diciembre y se extenderá hasta el próximo miércoles 17.
Un civil muerto y varios hostigamientos contra la fuerza pública es el balance inicial de las primeras horas del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln). El bloqueo, que inició el pasado domingo 14 de diciembre y que se extenderá hasta el próximo miércoles, ya ha registrado 51 ataques en todo el país, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Aunque la mayoría de los ataques se han concentrado en Norte de Santander, Cauca, Cesar, Antioquia, Santander y La Guajira, las autoridades no descartan otros posibles...

Por Redacción Judicial

Por Redacción Colombia +20

Camilo Arcila(62083)Hace 5 minutos
Es gracioso cómo quienes antes criticaban y culpaban al gobierno de todo, ahora, con este, lo defienden y buscan excusas cada vez más rebuscadas. Ojalá esas personas, de ambas orillas, que se rasgan las vestiduras por un político, se den cuenta de que no importa el lado en el que estén: solo buscan el beneficio propio. Y que, al final, no son más que empleados de nosotros, los colombianos, a quienes se les debe exigir y no defender.
micorriza(d243q)Hace 12 minutos
El apoyo de el espectador al "paro armado" léase terrorismo, es vulgar y descarado, ni una línea de "agro ingreso cabal" o del robó de las elecciones en Honduras con participación del grupo ASD...
micorriza(d243q)Hace 27 minutos
El "eln" mutó en una franquicia criminal, al servicio del mejor postor...¿ fueron contratados por el "pacto del country club"?
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 38 minutos
Petribestias: Quieren más pruebas del fracaso de total del beodo?
  • micorriza(d243q)Hace 27 minutos
    Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo informativo?
