Cuatro desaparecidos y 66 fallecidos: lo que se sabe de la tragedia de un avión de la FAC

La información entregada hasta ahora por las autoridades indica que el avión no alcanzó a tomar suficiente altura y se desplomó a aproximadamente un kilómetro y medio de la pista. Foto: EFE - MiPutumayo.com.co

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Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con 128 personas a bordo se precipitó a pocos minutos de despegar del Aeródromo Caucayá, en Puerto Leguízamo (Putumayo). Eran las 10:00 de la mañana del lunes 23 de marzo de 2026. La aeronave viajaba hacia el municipio de Puerto Asís, en el mismo departamento, donde haría un relevo de uniformados del Batallón de Infantería de Selva 49 del Ejército. Segundos después de su despegue, la aeronave perdió altura y se desplomó a aproximadamente un kilómetro y medio de la pista, según la información entregada por las autoridades. Una tragedia que deja, hasta ahora, 66 uniformados fallecidos, cuatro desaparecidos y 57 heridos de gravedad. Las cifras podrían seguir creciendo.

Personas de la región captaron en video el despegue de la aeronave y el momento exacto en el que se fue a tierra. Tras el accidente, la columna de humo alertó a las personas que de inmediato llegaron hasta el lugar corriendo y en motocicletas en las que ayudaron a sacar a los uniformados heridos. En principio, fueron trasladados al hospital local y al dispensario de las Fuerzas Militares. Luego, fueron enviados a centros asistenciales de Mocoa (Nariño), Florencia (Caquetá), Puerto Asís (Putumayo) y al Hospital Militar Central, en Bogotá. Según un informe de las Fuerzas Militares, de los 128 pasajeros, 11 son de la tripulación de la FAC, 115 son soldados del Ejército y dos más son policías.

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Hasta ahora, solo se ha podido identificar a los seis integrantes de la tripulación y a los dos policías fallecidos en el accidente. En el hecho murieron el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, los mayores Jaime Alexander Fernández Camargo y Natalia Rojas Velandia, el subteniente Julián David González Herrera y los tenientes Javier Fernando Méndez Torres y Jhontan Stid Pinzón Réyes, aviadores de la Fuerza Aérea. También el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez, del Gaula de la Policía.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, señaló que el avión Hércules C-130, de matrícula 1016, “se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada”, por lo que las razones del accidente aún son materia de investigación. El alto funcionario descartó que el hecho esté relacionado con algún tipo de ataque por parte de grupos al margen de la ley contra la aeronave. Y detalló que las detonaciones que se escucharon en algunos de los videos que circulan sobre el hecho responden a la explosión de las municiones y el material de intendencia que los uniformados llevaban en el avión y que se vio comprometido por el incendio. La cifra de víctimas podría alcanzar las 70 personas, pues cuatro cuerpos no pudieron ser hallados el lunes, por las dificultades en el sitio del accidente.

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También el presidente Gustavo Petro se pronunció tras conocerse la noticia del accidente. El jefe de Estado escribió un extenso mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó las condiciones del armamento y equipos de las Fuerzas Militares. Aseguró que hay “dificultades burocráticas” para avanzar en la modernización de las capacidades de las tropas. “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso, contra viento y marea, modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte”, escribió Petro. Además, anunció una reunión con el ministro de Defensa para avanzar en la modernización de capacidades de la fuerza pública.

La cúpula militar y de Policía también se pronunció. “El accidente presentado en Puerto Leguízamo nos enluta y nos exige actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia. Desde el primer momento se dispuso el despliegue de todas nuestras capacidades para asegurar el área, atender a los afectados y acompañar a sus familias”, dijo el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares. También el general William Rincón, director de la Policía Nacional, emitió un comunicado. “Hoy el dolor es de todos. Desde la Policía de Colombia acompañamos con respeto y solidaridad a las familias de quienes resultaron afectados, así como a nuestros compañeros de la fuerza pública. En este momento, el país requiere prudencia, respeto y unión. Nuestras oraciones están con ellos”, dijo el oficial.

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Por su parte, el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, expresó su dolor por el hecho y manifestó su preocupación por las escasas capacidades de su infraestructura hospitalaria para atender el elevado número de personas heridas. A su voz se sumó la de los mandatarios locales de Puerto Leguízamo, que pusieron sobre la mesa, una vez más, el asunto de la seguridad y la infraestructura aérea en un municipio al que solo se puede llegar por agua o por aire. Luis Emilio Bustos, alcalde de la población, dijo en diálogo con Noticias Caracol que temas como la longitud de la pista, que tiene solo 1,2 kilómetros, han estado en la agenda de las autoridades locales, pero las entidades competentes no los han atendido.

“En diferentes ocasiones hemos tenido acercamientos con la Aeronáutica Civil porque este aeropuerto tiene muchas deficiencias. Hacemos un llamado a la reflexión, para que se pueda organizar mucho mejor este aeropuerto, que además es operado directamente por la Administración Municipal y nosotros no tenemos la idoneidad ni los recursos para hacerlo de la forma adecuada”, dijo el alcalde Bustos. También el secretario de Gobierno del municipio, Carlos Arbey Claros, lamentó el accidente e hizo énfasis en la poca atención del Estado sobre esa región del país. “Me da mucha tristeza esto, porque son jóvenes que venían sirviéndole a la patria en este sitio tan recóndito y olvidado por el Estado”, señaló el funcionario.

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El mismo funcionario dijo inicialmente que tenía información de que la cifra de uniformados muertos alcanzaría las 34 personas. Sin embargo, la cifra real no fue confirmada por las Fuerzas Militares sino hasta m´s de las 10.00 de la noche del lunes 23 de marzo, cuando seguían evaluando la situación y haciendo el cálculo de personas heridas y atendidas. En pleno pico de la crisis, las cifras aumentan a cada minuto: 49 uniformados heridos de gravedad ya han sido trasladados a Bogotá. A Puerto Leguízamo viajó una comisión liderada por el mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército, para estar al frente de la situación e investigar las razones detrás de este accidente.

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