Cuatro militares van a juicio por asesinato de campesino en operación contra jefe del Eln

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En 2017, militares adscritos a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, buscaban a uno de los principales líderes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que frecuentaba la zona rural del municipio de Arenal. En medio de esa búsqueda, un campesino murió y otro resultó herido a manos del los uniformados.
De acuerdo con la Fiscalía, en las operaciones para buscar a alias “Cusi” participaron el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García. Al encontrar a dos campesinos en la zona, les ordenaron detenerse y allí ocurrió el hecho.
Según la recopilación hecha por el ente investigador, el teniente Barrios Zuzunaga “habría ordenado a sus subalternos interceptar a dos hombres que caminaban. Los civiles contrariados por el procedimiento salieron corriendo y los uniformados les dispararon con las armas de dotación para evitar la huida”.
En las acciones, uno de los campesinos murió y otro fue herido. Al investigar, la Fiscalía encontró que “las víctimas del ataque no tenían relación con el objetivo militar, quien se encontraba en un lugar apartado y fue capturado horas después”.
Las autoridades, señalaron a los uniformados de “actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse”.
Por eso, los cuatro uniformados fueron acusados como presuntos responsables de causarle la muerte al campesino el 9 de abril de 2017, en zona rural de Arenal (Bolívar). Concretamente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los acusó por el delito de homicidio en persona protegida.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.