Cuatro militares van a juicio por asesinato de campesino en operación contra jefe del Eln

En 2017, los uniformados buscaban a un líder del grupo armado y dispararon a dos campesinos que estaban en la zona. Foto: Fiscalía

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En 2017, militares adscritos a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, buscaban a uno de los principales líderes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que frecuentaba la zona rural del municipio de Arenal. En medio de esa búsqueda, un campesino murió y otro resultó herido a manos del los uniformados.

De acuerdo con la Fiscalía, en las operaciones para buscar a alias “Cusi” participaron el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García. Al encontrar a dos campesinos en la zona, les ordenaron detenerse y allí ocurrió el hecho.

Según la recopilación hecha por el ente investigador, el teniente Barrios Zuzunaga “habría ordenado a sus subalternos interceptar a dos hombres que caminaban. Los civiles contrariados por el procedimiento salieron corriendo y los uniformados les dispararon con las armas de dotación para evitar la huida”.

En las acciones, uno de los campesinos murió y otro fue herido. Al investigar, la Fiscalía encontró que “las víctimas del ataque no tenían relación con el objetivo militar, quien se encontraba en un lugar apartado y fue capturado horas después”.

Las autoridades, señalaron a los uniformados de “actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse”.

Por eso, los cuatro uniformados fueron acusados como presuntos responsables de causarle la muerte al campesino el 9 de abril de 2017, en zona rural de Arenal (Bolívar). Concretamente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los acusó por el delito de homicidio en persona protegida.

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