Cumplir los fallos de la JEP es una obligación del Estado, no del gobierno de turno: experta

María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Foto: Santiago Ramírez Marín

Ya tenemos estas dos primeras sentencias en firme, que no solo significan el inicio de su cumplimiento por parte y la definición de su situación jurídica, sino que representan un punto de inflexión para la justicia transicional en Colombia. Además, son decisiones que servirán de guía para las próximas sentencias de la JEP, una de las cuales, seguramente, conoceremos este mismo mes. ¿Por qué, en su criterio, son tan importantes?

Lo primero es que las sentencias de apelación confirman íntegramente las decisiones adoptadas en primera instancia. Eso significa que quedan en firme tanto las condenas como la verdad judicial construida durante el proceso: la verdad sobre los hechos, los responsables, las víctimas y la gravedad de los crímenes cometidos. También reafirman que, en ambos casos, se cometieron los delitos más graves que reconoce el derecho internacional: crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esa conclusión no solo tiene un enorme valor para las...