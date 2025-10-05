Soy víctima de violencia de género: exembajador imputado por violencia sexual e intrafamiliar

Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana, fue imputado por los delitos de violencia intrafamiliar y sexual, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de sus hijos. Foto: Óscar Pérez

El pasado 2 de octubre, al caer la tarde, en una habitación de su casa en el norte de Bogotá, el exembajador Daniel Garcés Carabalí, atendió a un equipo periodístico de este diario. Durante más de dos horas, acompañado de su equipo de abogados, el exdiplomático aseguró que, contrario a lo dicho por la Fiscalía, aquí la víctima es él. Se declaró un perseguido político, acusó a la Fiscalía de patrocinar un montaje criminal para arruinar su carrera política, se despachó contra su expareja Beatriz Niño y su abogado, a quienes acusó de actuar de...