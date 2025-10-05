Logo El Espectador
Judicial
Soy víctima de violencia de género: exembajador imputado por violencia sexual e intrafamiliar

Mientras la Fiscalía le imputó cuatro delitos y hay pruebas de que se refería a su expareja con expresiones desobligantes, el exembajador en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, sostiene que los hechos nunca ocurrieron y que su expareja busca instrumentalizar a la justicia para destruir su vida personal y pública. Además, que también hay intereses políticos detrás de su caso.

05 de octubre de 2025 - 11:00 a. m.
Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana, fue imputado por los delitos de violencia intrafamiliar y sexual, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de sus hijos.
Foto: Óscar Pérez

El pasado 2 de octubre, al caer la tarde, en una habitación de su casa en el norte de Bogotá, el exembajador Daniel Garcés Carabalí, atendió a un equipo periodístico de este diario. Durante más de dos horas, acompañado de su equipo de abogados, el exdiplomático aseguró que, contrario a lo dicho por la Fiscalía, aquí la víctima es él. Se declaró un perseguido político, acusó a la Fiscalía de patrocinar un montaje criminal para arruinar su carrera política, se despachó contra su expareja Beatriz Niño y su abogado, a quienes acusó de actuar de...

