David Barguil no falsificó incapacidades médicas: Corte Suprema cierra indagación

El cordobés David Barguil es precandidato presidencial por el Partido Conservador. Foto: Óscar Pérez

La Corte Suprema no encontró méritos para investigar formalmente al senador conservador y precandidato presidencial David Barguil. El caso tiene que ver con las 25 incapacidades médicas que presentó en el Congreso para justificar su ausencia a ese mismo número de plenarias cuando era representante a la cámara, entre 2014 y 2018. La Sala de Instrucción, encargada de las pesquisas contra congresistas y otros altos funcionarios, desestimó una denuncia que aseguraba que Barguil había falsificado las excusas médicas, pues se basaba en fuentes que no quiso revelar y en un supuesto peritaje grafológico que no fue riguroso.

