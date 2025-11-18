Logo El Espectador
Judicial
De Duque a Petro: siete bombardeos que causaron las muertes de 25 niños en el país

La muerte de siete menores durante el bombardeo del 10 de noviembre en Guaviare destapó uno de los escándalos más grandes relacionados con la política de seguridad de Gustavo Petro. Los operativos de alto impacto que criticó cuando fue congresista, tiene ahora a su gobierno bajo la lupa del Congreso, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar y Policial.

Gustavo Montes Arias
18 de noviembre de 2025 - 02:25 p. m.
Guillermo Botero, Diego Molano y Pedro Sánchez son los ministros que han estado al frente de la cartera de Defensa en los años en los que se han registrado estos hechos.
Guillermo Botero, Diego Molano y Pedro Sánchez son los ministros que han estado al frente de la cartera de Defensa en los años en los que se han registrado estos hechos.
No son siete ni doce. Son quince los menores de edad que han muerto hasta ahora en los bombardeos a grupos al margen de la ley ordenados por el presidente Gustavo Petro. Así lo confirmó en la noche del 17 de noviembre el doctor Ariel Cortés Martínez, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, en medio de la oleada de críticas, cuestionamientos e investigaciones que destapó el operativo de alto impacto adelantado hace solo una semana contra las disidencias de alias “Iván Mordisco” en el departamento de Guaviare.

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Jesús V(0u41y)Hace 11 minutos
No se busca pedir perdón, se busca arrepentirnos. Culpa de todos, de la sociedad que los ha abandonado, de la guerrilla que los recluta, del Estado que se ha olvidado de sus responsabilidades por más de 50 años. Es un fracaso de la sociedad atrasada que compartimos. Incluso si militarmente el objetivo se justifica, moralmente hay un dolor profundo, y es mejor callar. Pero que ignominia los zopilotes en el árbol esperando que el exangüe caiga.
Carlos (63194)Hace 24 minutos
Petro y la izquierda lapidaron a Duque cuando aparecieron guerrilleros menores muertos en los bombardeos, tildándolo de asesino de niños. Ahora que irá a decir la hipócrita izquierda?
Guillermo(n5sqs)Hace 39 minutos
La defensa de los niños, niñas y adolescentes es lo prioritario por encima de las mezquindades partidistas. Todos los gobiernos, incluido el actual, los han bombardeado e incumplido los compromisos de las convenciones internacionales de las cuales Colombia es parte. https://portalsuin.icbf.gov.co/sites/suin/noticia?idNoticia=28 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children
