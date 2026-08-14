De la Espriella reintegra a tres generales para formalizar la nueva cúpula de la Policía

Se patrullero de la Policía se considera el primer grado de la carrera del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. Foto: Policía Nacional

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Bajo el Decreto 1210 del 13 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella dejó en firme los cambios para formalizar la nueva cúpula de la Policía Nacional. El documento avala el reintegro de tres uniformados que pasarán a conformar el nuevo esquema. Se trata de los generales Alejandro Barrera, Norberto Mujica y Ricardo Alarcón que pasarán a servicio activo.

Según el decreto, el general Alejandro Barrera será el nuevo director general de la Policía, mientras que Norberto Mujica será el subdirector de la institución. Por su parte, el general Alarcón estará en la Jefatura Nacional del Servicio de Policía. El documento también ordenó el traslado del actual director, William Rincón, a la Dirección de Talento Humano.

Sobre el reintegro de los generales, el decreto establece que ingresarán con la misma antigüedad que tenían al momento de su retiro. Los oficiales salieron de la institución en el año 2022 y ahora fueron reintegrados tras un concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional en una sesión del pasado 8 de agosto.

El nuevo director de la Policía, el general Barrera, tiene una carrera de más de 35 años. Estuvo al frente de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. También integró la Dirección de Inteligencia Policial. El general Mujica fue director de Inteligencia Policial y estuvo al frente de operaciones contra estructuras criminales.

El decreto también hace referencia al traslado del mayor general Rosemberg Novoa Piñeros a la Subdirección General de la Policía a la Dirección de Talento Humano. El Brigadier General Iván Wharlinton Gualdrón pasará de la Jefatura Nacional a la Dirección de Talento Humano.

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