De la Ungrd al Invías: los casos de corrupción que la justicia tendrá que resolver en 2026

Arriba: senadores Marta Peralta, Julio Elías Chagüi y Berenice Bedoya. Abajo: Expresidente de la Cámara, Andrés Calle, Jaime Ramírez Cobo y expresidente del Senado, Iván Name. Foto: El Espectador

Dos exministros en la cárcel, varios exaltos funcionarios del gobierno Petro imputados por delitos relacionados con corrupción, un viejo amigo del presidente de la República prófugo en Nicaragua y otro de quien la justicia no tiene rastro. Esas son algunas de las cuentas que hacen parte del escándalo por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un caso que tuvo gran parte de la atención en 2025 y que estará en la agenda de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia en 2026, pues su magnitud se...