Judicial
De la Ungrd al Invías: los casos de corrupción que la justicia tendrá que resolver en 2026

Aunque en 2025 varios alfiles del gobierno y congresistas quedaron contra las cuerdas por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd, son varios los capítulos aún abiertos. Uno de ellos es del Invías, que hace apenas meses que fue develado. Estos son los casos en los que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia deberían avanzar en 2026.

Gustavo Montes Arias y Jhordan C. Rodríguez
04 de enero de 2026 - 01:02 a. m.
Arriba: senadores Marta Peralta, Julio Elías Chagüi y Berenice Bedoya. Abajo: Expresidente de la Cámara, Andrés Calle, Jaime Ramírez Cobo y expresidente del Senado, Iván Name.
Foto: El Espectador

Dos exministros en la cárcel, varios exaltos funcionarios del gobierno Petro imputados por delitos relacionados con corrupción, un viejo amigo del presidente de la República prófugo en Nicaragua y otro de quien la justicia no tiene rastro. Esas son algunas de las cuentas que hacen parte del escándalo por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un caso que tuvo gran parte de la atención en 2025 y que estará en la agenda de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia en 2026, pues su magnitud se...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
