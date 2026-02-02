De las redes a los campos de guerra: la estrategia de grupos armados para reclutar menores

La Fiscalía de la JEP señala que el 4 de octubre de 2021 las autoridades registraron el primer caso de reclutamiento forzado de menores por medio de redes sociales. Foto: Jonathan Bejarano

Tres niños y tres niñas, todos vestidos de civiles, son los protagonistas de la fotografía. Detrás de los menores, unas nueve personas vestidas con camuflado los vigilan. Esa fue la imagen con la que los habitantes de la comunidad El Palmar, ubicada en el municipio de Cumaribo (Vichada), denunciaron el pasado 6 de enero que las disidencias de las Farc estaban reclutando menores de edad en poblados indígenas del suroriente del país. Se trata del primer caso de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes registrado en lo que va de 2026 y...