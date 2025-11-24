De Santos a Petro: la historia completa detrás del polémico contrato con Saab

El presidente Gustavo Petro y los representantes de la empresa Saab firmaron el contrato en Cali. Foto: Redes sociales

Al gobierno de Gustavo Petro le llovieron críticas tras la firma del billonario contrato con la empresa sueca Saab para la renovación de su flota de aviones de combate por COP 16,5 billones. Supuestos sobrecostos, negociaciones reservadas, y hasta un presunto tráfico de influencias, que incluye a la primera dama, Verónica Alcocer, son algunos de los “peros” que han cogido fuerza durante las últimas semanas. Petro ha defendido la compra de los aviones Gripen. Ya pidió la publicación del contrato y ha dicho que Alcocer nada tuvo que ver en este...