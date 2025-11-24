Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De Santos a Petro: la historia completa detrás del polémico contrato con Saab

Antes de que estallara la controversia por la inversión de COP 16,5 billones y las versiones sobre supuestas injerencias de la primera dama, Verónica Alcocer, la historia de los aviones Gripen ya había pasado por un largo proceso de decisiones aplazadas en el país. Este es el recorrido que llevó al Estado colombiano a firmar con la empresa sueca Saab.

Paulina Mesa Loaiza y Valentina Gutiérrez Restrepo
24 de noviembre de 2025 - 02:00 a. m.
El presidente Gustavo Petro y los representantes de la empresa Saab firmaron el contrato en Cali.
El presidente Gustavo Petro y los representantes de la empresa Saab firmaron el contrato en Cali.
Foto: Redes sociales

Al gobierno de Gustavo Petro le llovieron críticas tras la firma del billonario contrato con la empresa sueca Saab para la renovación de su flota de aviones de combate por COP 16,5 billones. Supuestos sobrecostos, negociaciones reservadas, y hasta un presunto tráfico de influencias, que incluye a la primera dama, Verónica Alcocer, son algunos de los “peros” que han cogido fuerza durante las últimas semanas. Petro ha defendido la compra de los aviones Gripen. Ya pidió la publicación del contrato y ha dicho que Alcocer nada tuvo que ver en este...

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Saab

Firma con Saab

Aviones Gripen

Gustavo Petro

Juan Manuel Santos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.