De un ex director prófugo a “Papá Pitufo”: los escándalos de la DNI en el gobierno Petro Foto: Archivo Particular

La salida de un director en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Una denuncia de la compra de un software de espionaje que nunca se logró demostrar. La custodia por dos meses en un apartamento en Bogotá de un jefe de las disidencias de las Farc. La información que señala supuestos nexos entre funcionarios de la entidad con alias “Calarcá”. El despido de un general de la Policía por un supuesto complot para meter droga en el carro presidencial; y ahora, las reuniones...