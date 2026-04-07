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De un ex director prófugo a “Papá Pitufo”: los escándalos de la DNI en el gobierno Petro

Los audios que revelan reuniones entre el exdirector de la DNI, Jorge Lemus, y el abogado de alias “Papá Pitufo” volvieron a poner en el centro de la polémica a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Este episodio se suma a una cadena de controversias que han marcado a la entidad desde la evasión a la justicia de un exdirector, pasando por la denuncia del software Pegasus, y los supuestos nexos de funcionarios con disidencias de alias “Calarca”.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
07 de abril de 2026 - 02:00 p. m.
De un ex director prófugo a “Papá Pitufo”: los escándalos de la DNI en el gobierno Petro
De un ex director prófugo a “Papá Pitufo”: los escándalos de la DNI en el gobierno Petro
Foto: Archivo Particular

La salida de un director en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Una denuncia de la compra de un software de espionaje que nunca se logró demostrar. La custodia por dos meses en un apartamento en Bogotá de un jefe de las disidencias de las Farc. La información que señala supuestos nexos entre funcionarios de la entidad con alias “Calarcá”. El despido de un general de la Policía por un supuesto complot para meter droga en el carro presidencial; y ahora, las reuniones...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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Francisco Escobar G.(78033)Hace 17 minutos
Wilmar Mejía es más peligroso que un caldo de anzuelos. Qué asco!!!!!!!
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