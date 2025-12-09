Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De víctima a investigada: Fiscalía estudia imputar a la mujer que denunció al exembajador en Ghana

Mientras una fiscal ya le imputó cargos a Daniel Garcés por violencia intrafamiliar, acceso carnal violento y fraude procesal, otro despacho estudia procesar penalmente a su expareja y víctima, Beatriz Niño. Un movimiento en la Fiscalía que se conoce en medio de denuncias por manipulación de testigos, cámaras ocultas y violencia vicaria.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
09 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
Beatriz Niño Endara dice que ha sido doblemente agredida. Primero, por parte de su expareja, el exembajador Daniel Garcés Carabalí. Pero, además, por la justicia de Familia, que le ha dado la razón a su agresor.
Beatriz Niño Endara dice que ha sido doblemente agredida. Primero, por parte de su expareja, el exembajador Daniel Garcés Carabalí. Pero, además, por la justicia de Familia, que le ha dado la razón a su agresor.
Foto: Laura Salomon

“Usted está agrediendo a los niños porque me llamaron. Los niños quieren salir. No voy a permitir que los siga agrediendo”. Quien habla es Beatriz Niño Endara a la entrada del apartamento en el que vive su expareja. Allí también están sus hijos, tratando de salir del edificio. La puerta está cerrada y quien impide que los menores salgan es Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana. La persona que grabó la escena es la actual pareja de Beatriz Niño. Él está al volante de un carro desde donde fue agredido verbalmente por el...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

exembajador de Ghana

Batriz Niño

violencia vicaria

Fiscalía

Daniel Garcés

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.