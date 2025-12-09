De víctima a investigada: Fiscalía estudia imputar a la mujer que denunció al exembajador en Ghana

Beatriz Niño Endara dice que ha sido doblemente agredida. Primero, por parte de su expareja, el exembajador Daniel Garcés Carabalí. Pero, además, por la justicia de Familia, que le ha dado la razón a su agresor. Foto: Laura Salomon

“Usted está agrediendo a los niños porque me llamaron. Los niños quieren salir. No voy a permitir que los siga agrediendo”. Quien habla es Beatriz Niño Endara a la entrada del apartamento en el que vive su expareja. Allí también están sus hijos, tratando de salir del edificio. La puerta está cerrada y quien impide que los menores salgan es Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana. La persona que grabó la escena es la actual pareja de Beatriz Niño. Él está al volante de un carro desde donde fue agredido verbalmente por el...