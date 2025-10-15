Debemos seguir hablando de falsos positivos por las víctimas: magistrado de la JEP

El magistrado Carlos Suárez llegó a la JEP luego del fallecimiento de la magistrada Heidy Patricia Baldosea Perea, el 31 de julio de 2024. Foto: Mauricio Alvarado

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue avanzando en la investigación y esclarecimiento de miles de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el conflicto. El magistrado Carlos Suárez López presidió tres audiencias la semana pasada en Medellín que fueron inéditas: soldados devolvieron sus medallas, un excomandante les pidió perdón a sus hombres y hubo total satisfacción de las víctimas. En entrevista con El Espectador, Suárez habló de esos encuentros, del caso de una niña asesinada y abusada sexualmente y de la importancia de...