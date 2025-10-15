Logo El Espectador
Judicial
Debemos seguir hablando de falsos positivos por las víctimas: magistrado de la JEP

Carlos Suárez, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que debe resolver la situación jurídica de comparecientes en el caso de falsos positivos en Antioquia, explica los avances judiciales, las verdades que emergen en las audiencias y el papel que tuvieron los máximos responsables del Batallón Bajes en uno de los capítulos más dolorosos del conflicto.

Gustavo Montes Arias y Redacción Judicial
16 de octubre de 2025 - 02:00 a. m.
El magistrado Carlos Suárez llegó a la JEP luego del fallecimiento de la magistrada Heidy Patricia Baldosea Perea, el 31 de julio de 2024.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue avanzando en la investigación y esclarecimiento de miles de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el conflicto. El magistrado Carlos Suárez López presidió tres audiencias la semana pasada en Medellín que fueron inéditas: soldados devolvieron sus medallas, un excomandante les pidió perdón a sus hombres y hubo total satisfacción de las víctimas. En entrevista con El Espectador, Suárez habló de esos encuentros, del caso de una niña asesinada y abusada sexualmente y de la importancia de...

