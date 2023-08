Declaración de Macaco indica que ha habido corrupción en el Estado: Minjusticia

El exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, más conocido como Macaco dijo este jueves que le contará a la JEP como las AUC tuvieron injerencia para las elecciones presidenciales y de fiscal. Dijo además que sí hubo un plan para que Gustavo Petro no fuera presidente. Foto: Archivo Particular

Horas después de que el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, más conocido como Macaco, entregara una declaración extrajudicial organizada por la Cancillería, en la que dijo que le contara a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) detalles sobre como las AUC permearon institucionales estatales y detalles sobre un supuesto plan para que Gustavo Petro no fuera presidente, el ministro de justicia Néstor Osuna calificó estas declaraciones de “escalofriantes”.

“La narración escalofriante que escuché hace unos minutos de un condenado por Justicia y Paz, alias ‘Macaco’, nos indica que ha habido corrupción en el Estado, dentro del mismo Estado, dentro del poder judicial, dentro de la fuerza pública, pero esa corrupción ha estado aupada por empresas, privadas y del Estado también. Si queremos ponerle fin a la guerra, tenemos que ponerle fin a la corrupción”, dijo el ministro.

En su declaración extrajudicial, Carlos Mario Jiménez dijo que contará cómo se dio la presunta infiltración de las AUC en Ecopetrol y cómo se desangraron las finanzas de la empresa estatales “con los apoyos políticos”. Dijo, además, que revalorará como las AUC infiltraron y corrompieron a algunos magistrados de las altas cortes para diferentes temas como la elección y reelección presidencial, la elección del fiscal general, senadores, representantes a la Cámara, alcaldes y gobernadores.

Macaco también dijo que hablará sobre un supuesto apoyo del exmagistrado Leonidas Bustos con el exfiscal Néstor Humberto Martínez con la “intención de deslegitimar a Gustavo Petro para que no llegara a la Presidencia”. Y agregó que también dirá cómo fue su actuar como tercero financiador de los grupos autodefensas.

Durante su intervención, Macaco también pidió perdón a las víctimas. “Reconozco con dolor y arrepentimiento que me equivoqué al haber empuñado las armas, pero no me arrepiento de haberlas dejado (...) Estoy plenamente convencido que la única salida que existe es la verdad, el perdón y la no repetición”.

