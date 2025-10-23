Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Declaraciones de alias “Víctor” enredaron los casos de Uribe Vélez y Diego Cadena

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió a Álvaro Uribe Vélez abrió una pregunta sobre la credibilidad de los testigos que han hecho parte de este caso. Uno de los cuestionados por la justicia es alias “Víctor”, cuyas declaraciones han sido desestimadas en dos instancias y fueron claves para la absolución del expresidente.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
23 de octubre de 2025 - 11:06 a. m.
Jueces distintos hallaron en primera instancia responsables a Álvaro Uribe Vélez y a su abogado, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal. El expresidente terminó absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá.
Jueces distintos hallaron en primera instancia responsables a Álvaro Uribe Vélez y a su abogado, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal. El expresidente terminó absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá.
Foto: El Espectador

Dos expedientes abiertos por un mismo escándalo. Tres decisiones judiciales que suman 1.999 páginas. Dos jueces de primera instancia que tomaron decisiones diferentes. Un Tribunal que tumbó uno de esos fallos. Y un testigo que, según las autoridades, enredó con sus versiones uno de los procesos más importantes que ha adelantado justicia en Colombia: Carlos Enrique Vélez.

Ese es uno de los asuntos que reveló el Tribunal Superior de Bogotá en su más reciente decisión sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez, absuelto el 21 de octubre de su condena...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Fallo caso Uribe

Uribe absuelto

Álvaro Uribe Vélez

Centro Democrátivo

Diego Cadena

Alias Víctor

Paramilitares

Tribunal superior de Bogotá

Jueza Sandra Heredia

Soborno a testigos

PremiumEE

 

Bueno Bueno(20426)Hace 26 minutos
Todo esto tiene un problema, que no se trata de lo que dijo el uno o el otro, sino lo que se grabó, y las cartas que les hicieron firmar en blanco, el matarife es culpable , cadena es culpable,
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.