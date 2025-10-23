Declaraciones de alias “Víctor” enredaron los casos de Uribe Vélez y Diego Cadena

Jueces distintos hallaron en primera instancia responsables a Álvaro Uribe Vélez y a su abogado, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal. El expresidente terminó absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. Foto: El Espectador

Dos expedientes abiertos por un mismo escándalo. Tres decisiones judiciales que suman 1.999 páginas. Dos jueces de primera instancia que tomaron decisiones diferentes. Un Tribunal que tumbó uno de esos fallos. Y un testigo que, según las autoridades, enredó con sus versiones uno de los procesos más importantes que ha adelantado justicia en Colombia: Carlos Enrique Vélez.

Ese es uno de los asuntos que reveló el Tribunal Superior de Bogotá en su más reciente decisión sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez, absuelto el 21 de octubre de su condena...