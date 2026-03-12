Declaran tortura y desaparición de Nydia Erika Bautista como crímenes de lesa humanidad. Su hermana, Yanette Bautista, dedicó su vida a encontrarla y hacer justicia en su caso.

La tortura y la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista fueron declarados como crímenes de lesa humanidad. La Fundación que lleva su nombre, y que durante 39 años se ha dedicado a buscar justicia para las mujeres víctimas, anunció la decisión de la Fiscalía 69 Especializada de la Dirección contra las violencias a los derechos humanos.

Con esta declaratoria, los crímenes contra Bautista perpetrados, al parecer, por agentes del Estado el 30 de agosto de 1987 son imprescriptibles, es decir, que pueden investigarse sin límite de tiempo. “La declaratoria de lesa humanidad en el caso de Nydia Erika Bautista constituye una victoria contra la impunidad y un precedente histórico para las mujeres víctimas de persecución política y violencia basada en género”, señaló la Fundación en un comunicado.

Y agregó: “Desde la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos (FUNEB) informamos a la opinión pública que, después de 39 años de impunidad y 17 años de litigio incansable, el caso de Nydia Erika Bautista ha sido declarado delito de lesa humanidad”.

La declaración de lesa humanidad señala que los crímenes contra Bautista no se trataron de hechos aislados, sino que hicieron parte de un ataque generalizado y sistemático “ejecutado desde estructuras de inteligencia militar contra un sector de la población civil”. En ese mismo contexto, la resolución establece que los hechos fueron cometidos “con planeación, con pleno conocimiento de su ilegalidad, y que estuvieron acompañados de maniobras de encubrimiento, alteración de registros, desaparición de evidencias y desvío de las investigaciones”.

Nydia Erika Bautista fue una mujer militante del Movimiento 19 de Abril (M-19) y desaparecida por hombres de la Brigada XX de Inteligencia Militar “Charry Solano” del Ejército Nacional, bajo el mando del exgeneral Álvaro Velandia Hurtado. Su hermana, Yanette Bautista, dedicó su vida a buscarla y tres años después de la desaparición logró encontrar sus restos. Luego, desde el exilio, Yanette creó una fundación en su honor para trabajar por la búsqueda, la verdad y la justicia.

La decisión de la Fiscalía ratifica que Nydia Erika fue sometida a tratos crueles e inhumanos, tortura y violencia sexual antes de ser asesinada. Para la fundación, que también ha llevado el caso desde lo judicial, esto tiene valor político, jurídico y ético. “Este aspecto resulta de especial trascendencia para la Fundación, pues durante años insistimos en que las violencias basadas en género no podían seguir siendo tratadas como hechos accesorios o secundarios, sino como parte constitutiva del repertorio de persecución y castigo desplegado contra mujeres consideradas enemigas por la inteligencia militar”, explicó la fundación.

Asimismo, la fundación resaltó que la declaración rompe con el estigma del prejuicio de mujeres contrainsurgente y no como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. “El reconocimiento de la lesa humanidad en el caso de Nydia Erika Bautista implica afirmar que fue víctima de inteligencia militar, persecución, desaparición forzada, tortura, violencia sexual y homicidio por parte de agentes estatales, así como reconocer que su familia fue golpeada durante décadas por la impunidad, la negación y la revictimización”, agregó.

