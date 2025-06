Carlos Mattos negó participación en crímenes contra indígenas: “es un homónimo”

Carlos José Mattos Barrero.

La defensa de Carlos José Mattos Barrero, reconocido empresario condenado a más de cuatro años y medio de prisión por el denominado caso Hyundai, realizó una aclaración clave sobre el nombre de su cliente en otro proceso judicial, esta vez en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

A través de un comunicado, los abogados del empresario rechazaron que se le vinculara, nuevamente, con un crudo episodio del conflicto armado colombiano: el secuestro, tortura y desaparición forzada de tres indígenas del pueblo arhuaco y tres mamos de esa misma comunidad, considerados autoridades políticas y espirituales, en 1990, en el Cesar.

El pasado lunes 16 de junio, la JEP anunció una compulsa de copias a la Fiscalía para que investigue a terceros civiles presuntamente involucrados en esos hechos. Los nombres de estas personas son Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías, los hermanos José y Carlos Mattos, y Wilson Ramírez.

Ante esta situación, la defensa de Mattos Barrero, el empresario, precisó: “El ‘Carlos Mattos’ al que se refieren publicaciones derivadas de una compulsa de copias de la JEP, es un homónimo”. El abogado Alfonso Arenas, apoderado de Mattos Barrero, señaló que el nombre del empresario ha sido vinculado a este caso en repetidas ocasiones.

El hombre al que la JEP menciona en una compulsa de copias por un supuesto homicidio de indigenas Arhuacos, NO es el empresario Carlos José Mattos Barrero. Se trata de un homónimo que fue aclarado en la @FiscaliaCol y ante la misma @JEP_Colombia por alias El Canoso. pic.twitter.com/cAoGORHjJR — Alfonso Arenas Noreña (@alfonsoarenasn) June 18, 2025

Sin embargo, el jurista resalta que en diferentes instancias judiciales se determinó el archivo de los procesos contra Mattos Barrero por este expediente, pues se logró determinar que se trataba de una persona con su mismo nombre y apellido. Todo este asunto se generó por las declaraciones de José del Carmen Gelves, alias “El Canoso”.

El exvocero político del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) rindió un interrogatorio ante Policía Judicial, en 2024, acerca del secuestro, tortura y desaparición de los líderes indígenas. Allí reiteró que, supuestamente, los arhuacos se habrían prestado para el secuestro de una hermana de los Mattos.

No obstante, durante esa diligencia, aclaró que solo se refirió a un señor Carlos Mattos, más no al empresario Carlos José Mattos Barrero. “Nombré a un señor Carlos Mattos, y de lo cual me enteró que hay como 15 personas con este nombre en esta población (en Valledupar) y dejo claro, bajo juramento, que no es Carlos José Mattos Barrero”, dijo.

En un comunicado, la defensa del empresario también recordó que Mattos Barrero fue vinculado, de forma errónea, al caso del homicidio del ganadero Disnaldo José Perpiñán y su ahijado, Carlos Alberto López, perpetrado el 28 de noviembre de 2001 en Codazzi (Cesar). La investigación contra el empresario de Hyundai fue archivada, pues el responsable sería un tocayo y no Mattos Barrero.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.