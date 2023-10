Defensa de Nicolás Petro exige a Fiscalía revelar quién filtró interrogatorio

Foto: Viviana Velásquez

La defensa del hijo mayor de presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, envió un derecho de petición de nueve puntos al fiscal Mario Burgos en el que le exige, entre otras cosas, revelar quién filtró los videos del interrogatorio, en el que confesó que, presuntamente, su papá sí sabía de la entrada de supuesto dinero irregular a la campaña presidencial.

En el documento, el abogado Diego Henao pide informar la fecha exacta en la que se hizo la entrega de los videos, quien tenía la custodia de esos elementos, quien los entregó y si además de este material fueron entregados más videos o documentos. El abogado también solicita información sobre cuáles son las razones que motivaron la entrega, si Mario Burgos conocía de esta filtración y por qué dentro del interrogatorio se pregunta sobre la campaña del presidente Petro, si nada tiene que ver con la investigación.

En el interrogatorio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro, revelado por la revista Semana, el hijo mayor del primer mandatario confesó que el empresario Euclides Torres, supuestamente, financió la campaña presidencial de su padre. “Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; él, en los cs, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”, dice un aparte de las declaraciones.

Se refirió también al hoy senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, quien apareció en su momento en el organigrama que mostró el fiscal Mario Burgos durante la audiencia de imputación en contra del hijo del presidente y de su exesposa Day Vásquez. Sobre él dijo que aunque Benedetti fue quien llevó a Torres a la campaña, el intermediario para obtener los dineros fue el hoy congresista: “Cuando llegó a la campaña, (Benedetti) siempre nos decía que él ponía la plata, que él buscaba la plata y la plata la conseguía a través de Euclides, pero quien canalizaba esos recursos era Pedro Flórez, el senador”.

Nicolás Petro también se refirió a una reunión que habría tenido lugar en Barranquilla, en la cual él estuvo presente, entre Gustavo Petro y el empresario Christian Daes, organizada por María Antonia Pardo. “Se habló de temas de coyuntura nacional y hubo un momento donde Nany Pardo, Christian Daes y Gustavo Petro se apartan, hablan y ahí empieza la financiación de Christian Daes a la campaña a través de la señora Nany Pardo”, le reveló Nicolás a la Fiscalía.

Nicolás Petro fue enviado a juicio el pasado 25 de septiembre. La Fiscalía se mantiene firme en vincular a Nicolás Petro con un incremento patrimonial injustificado en un total de $1.053 911.056 millones. Tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como Diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo”.

