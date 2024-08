Defensa de Sneyder Pinilla desestima pruebas de Ricardo Bonilla en caso Ungrd

Sneyder Pinilla pidió ser recluido en una base militar en Floridablanca (Santander) Foto: EFE/Fiscalía de Colombia - Fiscalía de Colombia

En la mañana de este jueves 22 de agosto, la defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entregó una pista clave sobre la mención del jefe de cartera en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el cual ha golpeado a varios funcionarios del Ejecutivo.

De acuerdo con los abogados de Bonilla, su asesora, María Alejandra Benavides, también mencionada en el entramado, nunca se habría reunido con Olmedo López o Sneyder Pinilla en las oficinas de la Ungrd, y para ello adjuntaron un documento que así lo demuestra. Sin embargo, la defensa de Pinilla señaló que en ningún momento su prohijado ha dicho que hubo reuniones presenciales, sino que todo fue por chat.

Según el documento presentado por la defensa de Bonilla, y avalado por el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso del jefe de cartera, “se informa que, una vez realizada la consulta en la base de datos del ingreso de visitantes de la entidad, en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, no se evidenció registro de ingreso de la señora María Alejandra Benavides a las instalaciones de la entidad”. Esta sería una de las más de 25 pruebas que los abogados de Bonilla buscan presentar para demostrar que tanto López como Pinilla han incurrido en incongruencias en la información que han entregado a la Fiscalía.

#Atención🚨| COMUNICADO DE PRENSA A LA OPINIÓN PÚBLICA



Quienes deciden colaborar con la justicia y contar toda la verdad, aportando pruebas, sometiéndose a la aplicación de la misma, y delatando a sus cómplices, corren el riesgo de ser torturados en la cárcel y ponen en riesgo… pic.twitter.com/Udsn3ZqTv6 — Gustavo Moreno (@GustavoMorenoRi) August 22, 2024

No obstante, la defensa de Sneyder Pinilla -exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd-, en cabeza del abogado Luis Gustavo Moreno, señaló que todo lo que se ha mencionado sobre los contactos con la asesora Benavides fue a través de chats y precisó que nunca hubo una reunión presencial. De hecho, otro de sus abogados, Diego Pérez, a la salida de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que no han hablado ante las autoridades de reuniones presenciales entre Benavides y Pinilla. “Nosotros no queremos profundizar en el tema, pero podemos asegurar que ante la justicia jamás se ha hecho esa afirmación”.

Sneyder Pinilla asistió a las instalaciones del alto tribunal este jueves 22 de agosto para rendir testimonio en el expediente que adelanta la Corte en contra del representante Wadith Manzur, señalado por los exdirectivos de la Ungrd de haberse visto beneficiado por contratos corruptos de la Unidad. No obstante, Pinilla guardó silencio.

Su abogado, a través de un comunicado, señaló que Pinilla “está respaldado por pruebas técnicas irrefutables y contundentes en las que se adjuntaron chats, correos, y geolocalización, entre otras, que hoy están en poder de las autoridades competentes y que demuestran que el señor Pinilla Álvarez habla con la verdad de los hechos de corrupción en el que participaron altos funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo”.

Y agregó: “Él ha sido transparente en sus declaraciones respecto a su contacto con la señora y exasesora María Alejandra Benavides Soto. Él siempre afirmó que la comunicación que mantuvo con Benavides Soto se manejó vía chat y nunca de forma presencial, y que estas declaraciones son conocidas por los estrados judiciales, la Fiscalía General de la Nación, y por los abogados de los implicados. Por lo tanto, afirmar lo contrario es pretender engañar a la opinión pública con falacias”.

Por ahora, los abogados del exdirectivo de la Unidad para la Gestión del Riesgo aseguran que no están preocupados, pues no “hay nada que desmentir”. Entretanto, los defensores del titular de la cartera económica siguen recolectando pruebas para demostrar la inocencia de Ricardo Bonilla.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.