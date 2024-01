Defensor del pueblo aseguró que el Estado no debe financiar grupos armados ilegales

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, considera que el Estado no debe financiar a los grupos armados ilegales, “mucho menos si no han llevado a buen puerto un proceso de paz”. Foto: Óscar Pérez

El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, compartió una declaración sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de financiar diferentes iniciativas de paz en los territorios, a cambio de que los grupos armados ilegales dejaran las armas. Estos pactos que mencionó el presidente durante la inauguración del colegio Pedro Nel Jiménez en Arauquita (Arauca) son considerados por el defensor del pueblo como inviables. “No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales”, aseguró.

Camargo solicitó al jefe de estado presentar una postura que considere el respeto por los derechos humanos como una condición básica para la negociación. “El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley. Además, reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto por la dignidad humana”, afirmó el defensor del pueblo

En las declaraciones que entregó, el presidente afirmaba específicamente que “el Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxida”, como alternativa para conseguir la paz en el país. Sin embargo, Camargo resaltó que se debe tener en cuenta que aún no se han terminado los proceso de paz, aunque considera que no está mal evaluar la entrega de un subsidio para aquellos que elijan la reinserción social.

Pero resalta que no se deben aceptar propuestas como la del ELN, quienes buscan financiación para dejar de secuestrar personas en el país, considera que esto va en contra de las bases de la Constitución de 1991, además de que se convierte en una forma de chantaje y convierte la vida en una “moneda de negociación”. “La vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”, aseguró Camargo.

Afirmó que el análisis de esta propuesta del ELN tuvo un impacto inmediato, pues crecieron los casos de secuestro en todo el territorio automáticamente. Según Camargo, se dio un aumento exponencial del 90% en relación con otros años, a lo que añadió que esto parecería estar enviando el mensaje que delinquir si paga.

