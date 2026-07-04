Defensora del Pueblo pide respeto por la Constitución del 91 y por las instituciones. Foto: EFE - Carlos Ortega

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En el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado a los colombianos para que se siga respetando la Carta Política, así como a las instituciones que buscan protegerla.

La funcionaria dijo que la Constitución de 1991 ha sido clave para ampliar los derechos de los ciudadanos, así como para reconocer que la diversidad de Colombia y hacerle frente a las desigualdades y los conflictos que se viven.

Dentro de su llamado, Marín dijo que “en un momento en el que el país requiere más consenso, respeto por la diferencia y confianza en las instituciones, reafirmamos que la Constitución sigue siendo un marco común que protege a todas las personas, sin distinción, y orienta la actuación de las autoridades públicas“.

De acuerdo con lo dicho por la jefa de la Defensoría, respetar y defender la Constitución es defender la convivencia, el pluralismo, la separación de poderes. Asimismo, dijo que es darle garantías a quienes tienen opiniones diferentes y que debía ser tenido en cuenta, ya que esa Carta Política ha permitido cada vez más participación ciudadana.

Por otra parte, la entidad hizo "un llamado a cuidar este acuerdo colectivo, a rechazar toda forma de violencia y estigmatización, a seguir construyendo un país donde la diferencia sea una condición esencial de la democracia y sea vista como nuestra riqueza y no como un riesgo".

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