Defensora del Pueblo responde por no pago a empleados de la entidad por falta de presupuesto

Pidió disculpas porque no se hizo el pago a más de 4.000 empleados antes de Navidad. Señaló que el Ministerio de Hacienda no puso los recursos para el pago y que, además, redujeron su presupuesto para 2026.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, respondió a través de su cuenta de X por las denuncias que se han hecho sobre la falta de pago a más de 4.000 empleados de la Defensoría. Según expuso, aunque la entidad hizo todo lo posible por cumplir, el Ministerio de Hacienda no entregó los dineros para los trabajadores. Además, se refirió a la reducción de presupuesto para la entidad en 2026.

“Lamento que no haya sido posible hacer el pago antes de Navidad como lo esperábamos. Agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que el Ministerio de Hacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas”, escribió Marín en su cuenta.

Asimismo, dijo que esos recursos no llegaron “a pesar de haber realizado todos los procesos de planeación y las actuaciones que correspondían a la Defensoría del Pueblo. La Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permite el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial”.

Para la jefa de la entidad, “cada defensor, defensora pública, lleva más procesos de los que es razonable. Aun así, son un grupo lleno de vocación, entusiasmo y decisión de servicio. Institucional y personalmente hemos seguido insistiendo y lo seguiremos haciendo para lograr el pago lo antes posible”. En otro trino, Marín señaló que no solo llegó el dinero para el pago de los empleados en 2025, sino que el presupuesto para el próximo año fue decidido de manera unilateral por el Ministerio de Hacienda.

“El monto incluido era menor al solicitado y menor al que se había asignado en 2025″, dijo la defensora del Pueblo, quien agregó que “en el debate en el Congreso, el monto se redujo aún más”. De acuerdo con Marín, esa reducción se dio porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.

Igualmente, señaló que solo hasta diciembre les informaron que “no contaremos con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. Esto, a pesar de que estos recursos estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto, y comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas”.

Por último, la defensora dijo que el gobierno nacional ya les dijo que no les darán este año los recursos para el pago de los empleados. Sin certeza, resaltó Marín, los fondos podrían llegar, tal vez, en enero de 2026.

