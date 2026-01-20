Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Defensora señala posibles menores víctimas en guerra entre disidencias en Guaviare

A través de su cuenta en X, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que está a la espera del informe de Medicina Legal para determinar si en los combates entre alias “Mordisco” y alias “Calarcá” en Guaviare habrían menores de edad muertos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
20 de enero de 2026 - 11:06 p. m.
Defensora señala posibles menores víctimas en guerra entre disidencias en Guaviare. Raul ARBOLEDA / AFP)
Defensora señala posibles menores víctimas en guerra entre disidencias en Guaviare. Raul ARBOLEDA / AFP)
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La guerra entre las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá” sigue escalando en Guaviare. Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, en los recientes enfrentamientos en los que murieron 26 personas en zona rural del municipio de El Retorno, podría haber menores de edad entre las víctimas, por lo que está a la espera del informe oficial de Medicina Legal.

“26 personas muertas, al parecer, en el marco de combates. Varias de ellas serían menores de edad (a la espera de confirmación por medicina legal)”, señaló la defensora que además resaltó que la situación ya había sido advertida en la Alerta Temprana 01 de 2025.

En dicha alerta, la Defensoría puso de manifiesto las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales que buscan el control territorial en Guaviare. En ese contexto, la defensora hizo un llamado a las disidencias que hacen presencia en esa zona del país.

“Pedimos a las disidencias de Calarcá y Mordisco no persistir en esta confrontación. Dicha confrontación, en los próximos días, podría afectar el centro poblado de la vereda La Paz y otros sectores del municipio de El Retorno”, agregó.

En su pronunciamiento, la defensora alertó por las comunidades campesinas que estarían en riesgo extremo de ser víctimas del fuego cruzado, así como desplazamientos, confinamientos y otras graves afectaciones.

¿Por qué hay combates entre disidencias en Guaviare?

Guaviare es uno de los enclaves cocaleros más importantes del país, con cerca de 5.000 hectáreas de cultivos de coca, de acuerdo con el último informe de Naciones Unidas. Esa condición lo convierte en un punto estratégico para el narcotráfico y otras economías ilegales que hoy se disputan las disidencias.

Sobre los recientes combates, la Defensoría y el Ejército realizaron durante poco más de 24 horas labores de verificación con las que se pudo confirmar que los enfrentamientos del Estado Mayor Central (EMC, de Mordisco) y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF, de Calarcá) dejaron 27 víctimas mortales, entre ellas cinco mujeres y 21 hombres, la mayoría miembros de esas estructuras armadas, y un civil.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Defensoría del Pueblo

Defensora Iris Marín

Iris Marín

Guaviare

Disidencias de las Farc

Disidencia Mordisco

Disidencia Calarcá

Conflicto armado

Menores de edad

Medicina Legal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.