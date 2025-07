Defensora reaccionó a denuncia de Francia Márquez sobre racismo en el gobierno Petro

El mensaje de apoyo de la defensora Marín se da justo después de que la vicepresidenta Márquez denunciara a través de un discurso los palos en la rueda que le han puesto al interior del gobierno Petro. Foto: El Espectador

Un contundente mensaje de apoyo le envió la defensora del Pueblo, Iris Marín, a la vicepresidenta Francia Márquez, tras el discurso en el que la alta funcionaria señaló que ha sido víctima de ataques racistas al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro. La defensora Marín le expresó su solidaridad y resaltó la importancia que tiene su lucha política.

El mensaje de la defensora Marín se conoce justo en medio de la polémica y posturas encontradas que produjo el reciente discurso de la vicepresidenta Márquez, en el que puso al desnudo el poco respaldo que ha tenido dentro del Gobierno Nacional para el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo del proyecto político por el que hizo campaña en el año 2022.

“Hoy quiero expresar mi solidaridad y la de la Defensoría del Pueblo con la señora vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina. Como vicepresidenta, ella simboliza el voto popular que la ubicó en un lugar muy importante de la institucionalidad democrática de nuestro país. Como mujer, representa a millones de mujeres que, independiente de su ideología, se abren camino en lugares públicos, en contra de todo tipo de prejuicios”, dijo Marín.

A renglón seguido, hizo énfasis en que, por el cargo que ostenta Márquez, las arremetidas violentas en su contra tienen un importante elemento diferencial. Un asunto del que también hizo eco la vicepresidenta cuando, en su discurso, puso sobre la mesa los problemas del racismo estructural, la violencia política contra las mujeres y el reconocimiento del liderazgo de los afrocolombianos.

“Desde la campaña hasta hoy he vivido muchos episodios de deslegitimación, sabotaje y exclusión. Somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar. Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones”, dijo la vicepresidenta Márquez durante su intervención en la Primera Cumbre Mundial de Parterías Tradicionales, que se desarrolló en la ciudad de Cali.

En esa línea, la defensora Marín respaldó las denuncias hechas por la vicepresidenta. “La discriminación contra las mujeres no es igual para todas, es aún más dura cuando es una mujer negra. La señora vicepresidenta a sufrido discriminación de género y discriminación racial. Ha sido víctima del clasismo y de la violencia política”, dijo la funcionaria del Ministerio Público.

Y agregó, a propósito del discurso: “es una lección de igualdad para todos y para todas en nuestro país. Es una lección de dignidad. No es mucho lo que nadie puede agregar; solo debemos escuchar, aprender y respetar. (...). Vicepresidenta, su lucha no ha sido en vano; queda escrita en la historia de nuestro país”.

La defensora no se refirió a otro de los temas del discurso de la vicepresidenta: los palos en la rueda puestos a su gestión. “Me dieron una institución sin herramientas y después me acusaron de no ejecutar”, dijo la ata funcionaria sobre el Ministerio de la Igualdad y Equidad, que estuvo a su cargo hasta febrero de este año. Pese a los señalamentos, aún no hay respuestas del presidente Petro, el principal aludido en ese discurso.

