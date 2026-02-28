Defensoría alerta por 21.060 afectados por desplazamiento y confinamiento en enero de 2026

En el primer mes del año se registraron 12 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 3.409 personas en el país. Foto: Human Rights Watch

Cauca, Norte de Santander, Caquetá y Antioquia fueron los departamentos más afectados por desplazamiento forzado y confinamiento durante enero de 2026, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. La entidad señaló que, aunque algunas cifras muestran variaciones frente al año anterior, persiste la emergencia humanitaria asociada en su mayoría como consecuencia del conflicto armado.

En el primer mes del año se registraron 12 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 3.409 personas en el país. Si bien la cifra es considerablemente menor a la reportada en enero de 2025, la Defensoría advirtió que la respuesta institucional debe fortalecerse con recursos financieros y logísticos, así como con asignaciones adicionales que eviten el desbordamiento de las capacidades locales y departamentales para atender a las víctimas.

En enero de 2025, la Defenosoría reportó que 51.627 personas resultaron afectadas en 10 eventos en el país. Estas cifras se dieron en el contexto del estallido de la crisis humanitaria en el Catatumbo, donde la guerra entre el Eln y disidencias de las Farc de alias “Calarcá” llevó incluso al Gobierno a expedir un decreto de conmoción para antender la situación en la región.

Este 2026, el departamento más impactado fue Cauca, con 1.250 personas desplazadas. Los eventos se registraron en Argelia, Buenos Aires y Suárez. Le siguieron Norte de Santander (862), en El Tarra y Tibú en el Catatumbo; Magdalena (627) en Ciénaga; Antioquia (489), en Briceño, El Bagre y Yondó; Valle del Cauca (204) en Bolívar y Vichada (22) en La Primavera.

En cuanto a confinamiento, la Defensoría registró siete eventos que afectaron a 17.651 personas en enero de 2026, una cifra ligeramente superior a la del mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 17.363 personas.

Los casos se concentraron en Caquetá (5.000 personas afectadas), Cauca (3.500), Antioquia (3.163), Norte de Santander (3.000), Putumayo (2.700) y Chocó (288). Estas situaciones limitan la movilidad de las comunidades, restringen el acceso a servicios básicos y aumentan los riesgos de vulneraciones a los derechos humanos.

El desplazamiento forzado masivo y el confinamiento debido al conflicto armado persisten en Colombia.



El panorama de la migración

De acuerdo con registros de Migración Colombia, durante enero de 2026 transitaron por el país 10.277 personas migrantes irregulares, en su mayoría venezolanas. En comparación con enero de 2025, cuando se reportaron 15.910 personas, el comportamiento evidencia una reducción del 35 %.

En la frontera entre Colombia y Panamá también se reportó el ingreso de 968 personas migrantes en flujo inverso, de distintas nacionalidades, que entraron al país por el municipio de Acandí, en Chocó.

Ante este contexto, la Defensoría pidió al Gobierno priorizar la atención de la emergencia con recursos sostenibles y a implementar medidas efectivas de prevención y protección, con especial énfasis en enfoques diferenciales que prioricen a niñas, niños, mujeres, personas mayores y comunidades étnicas.

A los entes territoriales les solicitó fortalecer acciones de prevención y respuesta en las zonas con mayores hechos de desplazamiento y confinamiento, con enfoque territorial y presencia efectiva del Estado. Asimismo, pidió atender las recomendaciones de las Alertas Tempranas, las cuales ya van cinco este año para los departamentos de Risaralda, Sucre, Bolívar, Caquetá y Nariño.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.