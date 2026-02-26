Defensoría cuestiona fallo que dejó en libertad a presunto feminicida de Laura Lozano

La entidad señaló que las determinaciones sobre medidas de aseguramiento en casos de feminicidios tienen que tomarse con debida diligencia y con una evaluación estricta del nivel de riesgo. Foto: (EPA) EFE - Paolo Aguilar

La Defensoría del Pueblo cuestionó la decisión de un juez de control de garantías que dejó en libertad al principal señalado del feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres, ocurrido el pasado fin de semana en el norte de Bogotá.

A través de su cuenta en X, la entidad señaló: “Según información pública, un juez de control de garantías decidió dejar en libertad al presunto feminicida de Laura Lozano. El juzgado habría tomado la decisión bajo el argumento de que el señor no representaba un peligro para la sociedad”.

En el mismo pronunciamiento, la Defensoría advirtió que “muchos feminicidios y casos de violencia de género se presentaron cuando las víctimas habían acudido a las instituciones a pedir protección. Cuando las instituciones no toman las medidas oportunamente, infortunadamente, los hechos se consuman o se repiten”.

La entidad señaló que medidas de aseguramiento son necesarias en estos casos “para evitar que se sigan presentando hechos de violencia contra la mujer. Ignorar estos antecedentes y no valorar adecuadamente el riesgo puede convertirse en un patrón institucional que facilita la repetición de hechos letales, aun cuando las autoridades ya habían sido advertidas”.

Además, recordó que las decisiones sobre medidas de aseguramiento tienen que tomarse con debida diligencia y con una evaluación estricta del nivel de riesgo, “no solo por el impacto social, sino porque existe una probabilidad real de que la violencia escale cuando no se adoptan medidas oportunas desde la Rama Judicial”.

El pasado 25 de febrero, durante la audiencia de medida de aseguramiento del caso del feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres, el juez determinara que no era necesario enviar a prisión a José David López Celis, señalado como presunto responsable, mientras avanza el proceso penal. El juzgado consideró que el hombre no representa un peligro para la sociedad ni existe evidencia suficiente de riesgo de reincidencia o amenaza generalizada.

En la diligencia, el juez también planteó que, de manera preliminar, los hechos podrían encajar en la figura de homicidio preterintencional, es decir, cuando no existe intención directa de causar la muerte, aunque el resultado termina siendo fatal.

Con esos argumentos, y pese a la oposición de la familia de la víctima, se negó la medida de aseguramiento en centro carcelario. Así, López Celis continuará vinculado al proceso, pero en libertad.

El crimen de Laura Valentina Lozano ocurrió entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026, en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Según la investigación, la estudiante universitaria llegó al apartamento de su expareja para recoger sus pertenencias y una mascota cuya custodia, al parecer, compartían.

De acuerdo con el testimonio de un conductor de aplicación, pieza clave en la investigación, la joven solicitó un servicio para dirigirse al lugar y luego regresar a su vivienda. Tras recoger al perro, bajó nuevamente al vehículo, pero olvidó su celular en el apartamento, por lo que pidió al conductor que cuidara la mascota mientras ella subía por el dispositivo, pero Laura Valentina no regresó.

Minutos después, según el relato del conductor, López Celis comenzó a gritar que se lanzaría desde el tercer piso porque había matado a la joven. La situación alertó a la comunidad, que dio aviso a las autoridades. Al llegar al sitio, encontraron el cuerpo sin vida de Laura Valentina y procedieron a la captura del hombre.

