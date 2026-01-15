Defensoría lanzó alerta temprana de alto riesgo en tres municipios de Risaralda Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana de alto riesgo por las violaciones de derechos humanos en tres departamentos de Risaralda: Rico, Mistrató y Belén de Umbría. De acuerdo con la entidad, el riesgo es por la violencia que se ha presentado en la zona por enfrentamientos entre grupos armados.

El documento señala que los grupos con mayor presencia en la zona son el Ejército de Liberación (Eln) y el Clan del Golfo. De acuerdo con la Defensoría, en los tres municipios se han presentado violaciones a derechos fundamentales “como la vida, la integridad personal, la libertad, la movilidad y la seguridad de la población residente y en tránsito, así como de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

Dice la entidad que en el lugar ambos grupos armados están representados a través del Frente Manuel Hernández “El Boche”, por arte del Eln, y el Clan del Golfo con la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle. Ambos, señala la alerta, compiten por el control de corredores “estratégicos de movilidad para el fortalecimiento de sus estructuras y el control de economías ilícitas”.

La violencia, dice la alerta, está demostrada en “el considerable aumento de los homicidios intencionales con arma de fuego en zonas de clara influencia de estos dos Grupos Armados Organizados (GAO); el incremento de desplazamientos forzados y confinamientos que afectan principalmente a los pueblos étnicos (indígenas, negros/afrodescendientes) y comunidades campesinas; el aumento en el número de enfrentamientos que involucran a la fuerza pública, lo que a su vez genera y agrava el temor de represalias contra la comunidad por parte de miembros de las estructuras que se han visto inmersas en los enfrentamientos y capturas”.

Igualmente, señala la Defensoría, se evidencia en “el ambiente de zozobra y de amenazas, extorsiones e imposiciones de normas; y el riesgo de reclutamiento, uso, utilización e instrumentalización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes; y así como el asesinato de un reconocido líder social del municipio de Mistrató.

Dentro de las recomendaciones hechas por la entidad para tratar de mitigar el riesgo está que las personerías municipales de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, presenten periódicamente informes para “realizar seguimiento y vigilancia en lo que corresponde a la implementación de medidas a favor de la población civil advertida, así como monitorear constantemente la situación de riesgo alertada”.

Por último, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno para que, a través de sus entidades, haga presencia en dichos municipios y brinde, además de apoyo armado, ayudas humanitarias y que se tomen medidas que permitan mejorar el acceso a los municipios para atender más fácil los requerimientos de la población civil.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.