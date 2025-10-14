Defensoría rechaza plan de atentado contra el contralor general y dos congresistas

Defensoría rechaza plan de atentado contra el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, la representante Catherine Juvinao y la senadora Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

La Defensoría del Pueblo rechazó la información conocida sobre un posible plan de atentado contra el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao y la senadora Paloma Valencia. Según explicó la entidad, el plan habría sido identificado por el Gobierno y celebró que se hubieran adoptado medidas de protección.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Defensoría señaló que la posible existencia de dicho plan también pone en riesgo el ejercicio de la política para las mujeres e hizo un llamado urgente a la Fiscalía para que avance en el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, la entidad se puso a disposición de articular esfuerzos con otras ramas del poder público para acompañar al contralor general y a las dos congresistas.

“Nuestra diversidad ideológica es fortaleza en una democracia, no debemos temer el debate vehemente de nuestras diferencias. El riesgo no es la diversidad, sino la violencia. Unámonos en contra de la violencia en el ejercicio del poder público y de la política, para que todas las voces se escuchen en paz”, señaló la Defensoría.

La alerta de un posible plan de atentado la hizo la Presidencia, a través del Ministerio del Interior, por lo que el presidente Gustavo Petro ordenó redoblas los esquemas de protección.

