Defensoría reporta 37 dificultades logísticas en la consulta del Pacto Histórico

A través de su cuenta de X, la Defensoría del Pueblo hizo una radiografía de cómo avanza la consulta del Pacto Histórico, en la que se enfrentan el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho para definir quién será el candidato del gobierno en el escenario electoral que se avecina en el primer semestre de 2026.

A través de sus 42 defensorías regionales y del equipo del nivel central, la entidad liderada por Iris Marín reportó:

- 37 dificultades logísticas y de censo electoral, que en su mayoría corresponden a afectaciones a la participación por los cambios y traslados de puestos de votación, así como la alta congestión de votantes en varios puestos.

- 7 reportes de inobservancia electoral, que incluyen la incautación de propaganda electoral.

- 6 casos de alteración de orden público y seguridad, entre los que se encuentra la incineración de material electoral en Arjona, Bolívar.

Estas novedades, advierte la entidad liderada por Iris Marín, se han reportado en 21 departamentos, 36 municipios y 2 localidades de Bogotá. Los departamentos con mayor cantidad de reportes son Valle del Cauca (6), Córdoba (6), Antioquia (5) y Vaupés (4).

Por último, la entidad hizo un llamado a todas las entidades presentes en el Puesto de Mando Unificado (PMU) “para que atiendan de manera inmediata cualquier posible vulneración de los derechos políticos y adopten acciones oportunas que garanticen el libre ejercicio del derecho al voto”.

Hernán Penagos, registrador nacional, hizo un reporte de la jornada hacia las 11 a.m. y aseguró que se habían registrado 307.000 votos en los 20.000 puestos de votación que se instalaron. A renglón seguido, dijo que todas las mesas están habilitadas y que no hay restricciones o cierres como lo había asegurado el presidente Petro e integrantes del Pacto Histórico.

¿Qué pasó en Arjona, Bolívar?

El secretario de Seguridad en el departamento de Bolívar, Manuel Berrío, confirmó en la mañana de este 26 de octubre, que una turba quemó material electoral en un puesto de votación del municipio de Arjona. De acuerdo con el alto funcionario de la gobernación, entre 30 y 40 personas llegaron hasta un puesto de votación y quemaron el material electoral, impidiendo que la jornada de consulta interpartidista se llevara a cabo.

El material electoral que se quemó hacía parte del puesto de votación ubicado en la Institución Educativa del corregimiento de Rocha. El secretario del Interior departamental, Javier Doria, confirmó a Caracol Radio, que la situación se generó, aparentemente, por la inconformidad que tiene la comunidad con el Gobierno Nacional frente a la reparación de una vía.

¿Cómo está funcionando el dispositivo de seguridad para la consulta?

La Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, el INPEC y demás autoridades, desplegaron para este 26 de octubre de 2025 un dispositivo de seguridad para acompañar el desarrollo de las consultas populares e interpartidistas, en las que se adoptan decisiones internas y se eligen representantes de partidos y movimientos políticos con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

La jornada se desarrolla en 1.102 municipios y en los 32 departamentos, con un despliegue territorial que incluye:

• 13.405 puestos de votación (7.395 rurales y 6.010 urbanos).

• 19.833 mesas de votación habilitadas.

• Cobertura operativa a cargo de 7.659 Policía, 1.115 Ejército, 235 Armada, 23 INPEC y 145 puestos mixtos.

