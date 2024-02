Queda en libertad presunto feminicida de Sandy Téllez, asesinada frente a su hijo

Jhon Fredy Angarita, presunto responsable de asesinar a su pareja Sandy Téllez Tuesta, quedó libre por vencimiento de términos EFE/ Rodrigo Sura Foto: EFE - Rodrigo Sura

El 14 de julio de 2023 fue asesinada Sandy Téllez Tuesta en su vivienda en el municipio de Santa Rosa, Bolívar. Por este crimen, que causo indignación nacional, porque fue cometido en presencia de su hijo de siete años de edad, fue capturado e imputado Jhon Fredy Angarita, esposo de la víctima y padre del menor. Sin embargo, siete meses después quedó en libertad por vencimiento de términos. Las víctimas piden celeridad en el caso para que no quede en la impunidad.

Según pudo conocer El Espectador, Jhon Fredy Angarita quedó libre porque pasaron 120 días y no se dio a inicio al juicio en su contra. La decisión la tomó el juzgado promiscuó municipal de Simití (Bolívar) el pasado viernes. Las pruebas que reposan en el escrito de acusación dan cuenta que este hombre, al parecer, asesinó a su pareja pasadas las 4:00 de la tarde del 14 de julio de 2023, luego de tomar varias latas de cerveza.

Según el relato de varios testigos, el hombre llegó a la vivienda de dos pisos y se ubicó en el primero a tomar cerveza. Luego de algunas horas empezó a discutir con su esposa en frente de su hijo de tan solo seis años de edad. “Yo escucho discutir fuertemente a la señora Sandy y el señor Freddy en la cocina, lo observo con un arma en la pretina de su pantalón lo que me causo mucho pánico y lo que hice fue agarrar a mis niñas y al niño mayor de ellos y me los lleve para mi habitación con el fin de que no presenciaran esos actos violentos, cuando de un momento a otro escuche el disparo”, cuenta uno de los testigos.

El disparo ocurrió en el cuarto que compartían ambos. Allí el hombre tomó a la mujer por la espalda, y luego de unos minutos le disparó en la cabeza, hecho que la dejó gravemente herida. Minutos después, y aunque fue trasladada a una clínica cercana, falleció horas después en la clínica Médicos de Valledupar. En el cuarto se encontraba el hijo de la pareja, que le contó a las autoridades que su papá estaba borracho, creyó que su mamá no estaba, se había ido y los había dejado solos. Luego discutió con su ella y al frente de él le puso una pistola en la frente. Pero no vio más porque lo encerraron en el cuarto, pero sí escuchó lo que pasó.

“Cuando yo estaba en la pieza yo escuchaba que mi mamá pedía auxilio y escuche que sonó un tiro, la policía llego antes que la matara, después cuando yo salí del cuarto vi a mi mamá herida, me decía que no llorara, después se la llevaron le limpiaron la sangre se la llevo mi tío”, dice el relato. El menor contó además que su papá ya había tenido discusiones en el pasado.

En el informe de captura, que también reposa en el expediente conocido por este diario, da cuenta que Angarita intentó botar el arma antes de ser capturado, pero las autoridades la recuperaron. Tras lo ocurrido, las víctimas piden celeridad en el caso para que no quede en la impunidad.

