El catálogo de escándalos en el gobierno del cambio

Del caso Ungrd a Nicolás Petro: los 23 escándalos que marcan el “gobierno del cambio”. Foto: Archivo Particular

Ha sido una de las semanas más difíciles para el gobierno Petro. Las denuncias sobre los presuntos nexos de las disidencias con un general de la República y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) derivaron en un escándalo que no amaina. Al mismo tiempo, la Fiscalía le formuló nuevos delitos por presunta corrupción a Nicolás Petro Burgos, hijo del jefe de Estado, y llevará este lunes 1° de diciembre a imputación de cargos a dos poderosos exministros por el caso Ungrd: Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Y como...