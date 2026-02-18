Del Che a Camilo Torres: el forense argentino que ha buscados desaparecidos durante 40 años

Antropólogo internacional durante la entrega de detalles del hallazgo de los restos del sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Luis Fondebrider tenía 19 años cuando las charlas con sus compañeros para arreglar el mundo se quedaron sobre las mesas de la Universidad de Buenos Aires para aceptar la propuesta insólita de buscar desaparecidos durante la Argentina convulsionada de 1984. Quería ser futbolista y jugaba en las divisiones menores de Boca Juniors, pero terminó siendo una autoridad en el mundo forense: lleva más de cuatro décadas encontrando e identificando a los desaparecidos de todo el mundo: el más reciente, el sacerdote guerrillero Camilo Torres, en...