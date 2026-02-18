Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Del Che a Camilo Torres: el forense argentino que ha buscados desaparecidos durante 40 años

Luis Fondebrider es antropólogo forense de profesión, aunque quería ser futbolista. Argentina convulsionada lo lanzó a la vida de buscar desaparecidos, identificar cuerpos y trabajar por los derechos humanos. Validó la investigación que permitió la entrega de los restos del sacerdote guerrillero, Camilo Torres, en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
19 de febrero de 2026 - 12:32 a. m.
Antropólogo internacional durante la entrega de detalles del hallazgo de los restos del sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo
Antropólogo internacional durante la entrega de detalles del hallazgo de los restos del sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Luis Fondebrider tenía 19 años cuando las charlas con sus compañeros para arreglar el mundo se quedaron sobre las mesas de la Universidad de Buenos Aires para aceptar la propuesta insólita de buscar desaparecidos durante la Argentina convulsionada de 1984. Quería ser futbolista y jugaba en las divisiones menores de Boca Juniors, pero terminó siendo una autoridad en el mundo forense: lleva más de cuatro décadas encontrando e identificando a los desaparecidos de todo el mundo: el más reciente, el sacerdote guerrillero Camilo Torres, en...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Camilo Torres

Luis Fondebrider

Desaparecidos

Desaparición forzada

Derechos humanos

Argentina

Sacerdote Camilo Torres

UBPD

Unidad de Búsqueda

Equipo Argentino de Antropología Forense

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.