Judicial
Del envenenamiento con talio en Bogotá a un tribunal británico: las claves del proceso de Zulma Guzmán

Un metal invisible, una investigación que creció con cada hallazgo y una captura fuera del país. El caso contra Zulma Guzmán entra ahora en manos de la justicia británica, mientras Colombia prepara la extradición por el envenenamiento que mató a dos niñas.

Redacción Judicial
18 de diciembre de 2025 - 02:00 a. m.
Zulma Guzmán fue detenida en Londres este 17 de diciembre de 2025.
Zulma Guzmán fue detenida en Londres este 17 de diciembre de 2025.
Foto: Archivo Particular

A las 06:45 de la mañana del pasado 17 de diciembre, la Policía Metropolitana de Londres recibió la llamada que les alertó sobre una mujer en estado de angustia en el río Támesis. Treinta minutos después, la Unidad Marítima logró el rescate de la persona que, al parecer, había saltado al cuerpo de agua y la trasladaron a un centro asistencial. Allí, sus lesiones “fueron consideradas no potencialmente mortales ni con riesgo de afectar su vida”. Su ingreso al hospital obligó a las autoridades a identificarla y, así, se prendieron todas las...

Por Redacción Judicial

Jorge López(60581)Hace 16 minutos
¿Por qué no le habría dado esas frambuesas a Maduro? ¿Será porque todavía el dictador Maduro no tiene rappi en Colombia? ¿Será porque la maldad se ejerce en contra de los débiles y de los inocentes o de otra manera sería justicia?
