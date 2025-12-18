Del envenenamiento con talio en Bogotá a un tribunal británico: las claves del proceso de Zulma Guzmán

Zulma Guzmán fue detenida en Londres este 17 de diciembre de 2025. Foto: Archivo Particular

A las 06:45 de la mañana del pasado 17 de diciembre, la Policía Metropolitana de Londres recibió la llamada que les alertó sobre una mujer en estado de angustia en el río Támesis. Treinta minutos después, la Unidad Marítima logró el rescate de la persona que, al parecer, había saltado al cuerpo de agua y la trasladaron a un centro asistencial. Allí, sus lesiones “fueron consideradas no potencialmente mortales ni con riesgo de afectar su vida”. Su ingreso al hospital obligó a las autoridades a identificarla y, así, se prendieron todas las...