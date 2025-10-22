Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Del fallo condenatorio a la absolución: así giró el caso de Álvaro Uribe

En una audiencia que duró casi seis horas, el Tribunal Superior de Bogotá comunicó el fallo de segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dos de los tres magistrados lo absolvieron por fraude procesal y soborno en actuación penal y evidenciaron errores de la Fiscalía y de la decisión de primera instancia.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
22 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
Uribe fue absuelto por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Uribe fue absuelto por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

El Tribunal Superior de Bogotá cerró un nuevo capítulo en la ya larga historia del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una decisión de más de 700 páginas, la Sala Penal absolvió al jefe natural del Centro Democrático, luego de que el Juzgado 44 penal de Bogotá lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria, en primera instancia, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta nueva determinación deja una premisa sobre la mesa: según el Tribunal, la Fiscalía no logró probar que el expresidente...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Caso Uribe

Álvaro Uribe

Inocencia Uribe

PremiumEE

Álvaro Uribe Vélez

Tribunal Superio de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.