Del fallo condenatorio a la absolución: así giró el caso de Álvaro Uribe

Uribe fue absuelto por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

El Tribunal Superior de Bogotá cerró un nuevo capítulo en la ya larga historia del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una decisión de más de 700 páginas, la Sala Penal absolvió al jefe natural del Centro Democrático, luego de que el Juzgado 44 penal de Bogotá lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria, en primera instancia, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta nueva determinación deja una premisa sobre la mesa: según el Tribunal, la Fiscalía no logró probar que el expresidente...