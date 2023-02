Demanda contra Leonardo Castro: el delantero de Millonarios ya puede salir del país

Leonardo Castro hizo efectiva la 'ley del ex' en su regreso al Hernán Ramírez Villegas. Foto: MFC

Durante la pretemporada y el inicio de la liga colombiana creció el rumor sobre la posibilidad de que el fichaje estrella de Millonarios, Leonardo Castro, no pudiera viajar a Ecuador para disputar la fase previa de la Copa Libertadores. Sectores de la prensa deportiva indicaban que el último goleador de fútbol colombiano no podía salir del país porque un juez ordenó restringirle su salida del país mientras avanzaba un proceso en su contra por una demanda de alimentos, interpuesta por la madre de sus hijos. La preocupación creció durante este tiempo, ya que tanto el club capitalino como el jugador, no han salido a aclarar la situación.

Además, el próximo 23 de febrero Millonarios viajará a Quito para enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador. El Espectador envió un derecho de petición al juez del caso para aclarar si Castro tenía alguna restricción del país y cuál era su situación jurídica actualmente. En un documento de cinco hojas el juzgado le indicó a este diario que el jugador tenía luz verde para salir del país y que Migración Colombia ya había sido informada de la decisión judicial.

“En septiembre 19 de 2020 se dio por finalizado el proceso por pago total de la obligación y posteriormente se dispuso mantener las medidas cautelares por el lapso de dos años, lapso que se encuentra superado. De lo anterior determinar que las cautelas dispuestas contra el señor Leonardo Castro se levantan y se disponen expedir oficio con destino a las centrales de riesgo y Migración Colombia”, respondió el despacho judicial a este diario. En julio de 2021, señalaron fuentes judiciales, se levantó esa medida por cuatro días, ya que el goleador salió del país con sus hijos para disfrutar de unas cortas vacaciones.

La llegada de Castro a Millonarios ya generó sus primeros frutos. En el primer partido de la Liga Bet Play del club azul y blanco, el delantero anotó un doblete contra el Deportivo Pereira, su antiguo equipo. El próximo partido de Millos será el domingo 12 de febrero cuando visite al Deportes Tolima, encuentro en el que se espera que Castro sea parte del once titular.

