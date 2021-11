Demanda en la Corte busca tumbar definitivamente el sistema inquisitivo

Una demanda presentada por el abogado Yefferson Dueñas promete abrir un debate en la Corte Constitucional sobre las reglas para juzgar a una persona en el país. Actualmente un colombiano puede ser juzgado bajo dos procedimientos jurídicos diferentes dependiendo de su condición. Si funge como aforado, es decir, gobernador o congresista será investigado por la Corte Suprema de Justicia, bajo la Ley 600 del 2000, que es el sistema inquisitivo. Pero si no tiene ningún fuero, es decir, es un docente, médico o ingeniero debe ser juzgado por el actual Código de Procedimiento Penal que le dio vida la Ley 906 del 2004. La demanda que reposa en el alto tribunal, en pocas palabras, pide eliminar la ley que investiga a los aforados.

La hipótesis de Dueñas no es que los congresistas o gobernadores se queden sin ser investigados. Por el contrario, su intención es que la Corte Suprema siga manteniendo la competencia para juzgarlos, pero, bajo el actual Código Penal. Palabras más palabras menos lo que busca es que los aforados sean investigados con las mismas garantías que tiene un médico, un abogado o un ingeniero. El juez natural de los gobernadores y senadores, hoy en día, hacen las veces de investigador, juzgador y quien define las medidas de aseguramiento en su contra. Eso, en la Ley 906 no ocurre porque la Fiscalía investiga y es un juez quien define si lo envía a la cárcel o si los procesos no vulneraron sus derechos.