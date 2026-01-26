Logo El Espectador
Demanda busca tumbar impuesto de la reforma tributaria por afectar a vegetarianos

Mientras que el país tiene los ojos puestos en expedientes del gobierno Petro como la emergencia económica y la reforma pensional, hay una demanda contra un aparte de la reforma tributaria que está en su recta final. El caso busca tumbar impuestos por los que aseguran haber sido discriminadas las personas que no comen carne.

Jhordan C. Rodríguez
27 de enero de 2026 - 02:05 a. m.
El impuesto afecta directamente a los vegetarianos, quienes deben pagar más por productos que hacen parte de sus dietas.
El impuesto afecta directamente a los vegetarianos, quienes deben pagar más por productos que hacen parte de sus dietas.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Yulia Gusterina

Esta semana se espera que el centro del debate en la Sala Plena de la Corte Constitucional sea la posible suspensión del decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica en diciembre pasado. Sin embargo, en el primer punto del orden del día del próximo miércoles no aparece ese expediente, al menos no por ahora, sino la demanda que pide al alto tribunal tumbar una parte de la reforma tributaria de 2022. El recurso sostiene que hay un artículo en esa ley que afecta directamente a los vegetarianos del...

