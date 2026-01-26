Demanda busca tumbar impuesto de la reforma tributaria por afectar a vegetarianos

El impuesto afecta directamente a los vegetarianos, quienes deben pagar más por productos que hacen parte de sus dietas. Foto: Getty Images/iStockphoto - Yulia Gusterina

Esta semana se espera que el centro del debate en la Sala Plena de la Corte Constitucional sea la posible suspensión del decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica en diciembre pasado. Sin embargo, en el primer punto del orden del día del próximo miércoles no aparece ese expediente, al menos no por ahora, sino la demanda que pide al alto tribunal tumbar una parte de la reforma tributaria de 2022. El recurso sostiene que hay un artículo en esa ley que afecta directamente a los vegetarianos del...