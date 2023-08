Demandas y arrestos: la pelea judicial entre Claro y el Consejo afro de Mindalá

Municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Magdalena Centro; diferentes aspectos de este municipio: Vistas panorámicas, vegetación, ríos, avistamiento de aves. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La instalación de la antena desató todos los problemas. A finales de 2020, Claro Colombia celebró que un enorme mástil metálico de 45 metros de altura fuese colocado en Mindalá, vereda del municipio de Suárez (Cauca) y territorio donde desde hace décadas habita un grupo afro. Los aplausos y vítores duraron poco, pues días después de la instalación empezó una batalla jurídica entre la comunidad negra, cuyo territorio fue “vulnerado” y la mayor empresa de comunicaciones de Latinoamérica.

Para el grupo afro hubo varias fallas en la instalación, razón que los motivó a demandar a Claro por haber perjudicado su territorio, haber destruido infraestructura propia y además, no haber hecho la consulta previa, proceso en el que los pueblos étnicos tienen que dar luz verde para que un proyecto a gran escala se desarrolle en su territorio. Tras casi tres años de peleas en juzgados y cortes, el Tribunal de Popayán concluyó que Claro sí vulneró el territorio al instalar la antena, pero hay muchos matices y claroscuros en esta historia.

Daños ancestrales

Cuando el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Mindalá decidió demandar a Claro, las quejas eran claras: una multinacional invadió su territorio, instaló un artefacto y en ese proceso causó rupturas en la comunidad y afectó la infraestructura. En la demanda que el grupo afro hizo, en 2021, se critica que la multinacional nunca hizo la consulta previa para hacer el proyecto.

Para Alexander Mina, miembro del Consejo, el orden de las cosas se subvirtió en esta situación. Mina explicó a El Espectador que la maquinaria pesada que trajo Claro a su territorio causó daños a un puente rústico que simboliza el trabajo de meses de parte de la comunidad. Es más, la instalación significó que caminos veredales en Suárez, el municipio del Cauca al que pertenece Mindalá, se afectaran.

“La instalación se hizo donde están los puntos religiosos de la comunidad. Donde se construyó la antena era una cancha en la cual se hacían actividades y (los de Claro) utilizaron ese espacio sin saber el significado que tenía esa zona hacia la comunidad”, le dijo Mina a El Espectador.

Ese mismo año, la demanda llegó a la Corte Constitucional. Según se lee en el documento, los pobladores de Mindalá pedían que se realizara la consulta previa y se hiciera una valoración de “los impactos ambientales, espirituales, culturales o sociales causados por la antena de comunicaciones”. Además de “prevenir, mitigar, corregir o restaurar los perjuicios ocasionados”.

Según dijo Mina a este diario, la llegada de Claro causó rupturas en el tejido social. “Antes la comunicación interna en Mindalá era del 50 %, no era excelente, pero había comunicación básica. Ahora con el problema de la antena es un 0 %”, explica. La Corte, tras estudiar el caso y considerar que todo grupo afro o indígena tiene derecho a ser consultado antes que en su territorio se ejecute un proyecto de estas dimensiones, ordenó a Claro apagar la antena y empezar la consulta con los líderes negros de Mindalá.

En el fuego cruzado

Para Claro esta situación es como estar en el fuego cruzado. La posición de la empresa es que, entre los documentos que avalan la instalación de la antena, y las posteriores sentencias de los tribunales, ha recibido muchas órdenes judiciales y administrativas que se contradicen entre sí.

Mauricio González, gerente de comunicaciones de la empresa, le explicó a este diario que instalar la antena es una obligación que Claro tiene con el Estado, específicamente con el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones. En sus palabras, González cuenta que el Gobierno y la empresa llegaron a acuerdos para mejorar la conectividad en el país, aun cuando, como en el caso de Mindalá, “no es un buen negocio”.

Según explican los documentos técnicos, la antena que generó el problema entre el Consejo Comunitario y Mindalá tiene previsto beneficiar a 700 personas. Pero Claro, por su parte, asegura que se han instalado ese mismo tipo de antenas para favorecer poblaciones que superan los 500.000 habitantes.

Para González, la decisión de la Corte Constitucional dejaba la empresa en una situación frágil, pues “ordenaba apagar la antena pero de forma paralela seguir prestando el servicio. Esto no es posible porque esos territorios no son aquí al lado, son veredas muy lejanas, muy rurales y en Claro no tenemos otra antena cercana para apalancarse y prestarle el servicio a la comunidad. Quedamos entre la espada y la pared”.

El principal reproche que el Consejo Comunitario tenía contra Claro era haber obviado la consulta previa. La defensa de la empresa es un documento expedido por el Ministerio de Interior en que se informa a la multinacional que no era necesario realizar este proceso. Además, el documento asegura que llevar a cabo la instalación no significaría daños para el ambiente o el territorio.

No obstante, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, la Corte Constitucional concluyó que las directrices del Ministerio eran equívocas porque omitían un proceso al que las comunidades negras, en este caso la de Mindalá, tenía derecho a acceder. La sentencia dice: “Según la certificación que esa entidad expidió, la conclusión de que no era obligatoria la consulta previa con la comunidad accionante se basó en los mapas y la confrontación con el territorio titulado y el tamaño del artefacto a instalar. Sin embargo, según se constató, estas comunidades históricamente han hecho presencia en el norte del departamento del Cauca y, en su cosmovisión, reconocen el cerro Damián como un lugar fundamental para su forma de vida colectiva”.

Un año y medio después de esa decisión, el panorama judicial sigue siendo incierto. Incluso, hace dos semanas, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao dictaminó que Claro había incurrido en desacato y por ello ordenó arresto y una multa de tres salarios mínimos contra Carlos Hernán Zenteno, presidente y representante legal de la multinacional.

Según el Juzgado, Claro no obedeció las órdenes de apagar la antena y realizar la consulta previa. Pero para González, cumplir ambas directrices era algo imposible de hacer, porque se debe escoger si prestar el servicio o apagar la antena. Cuando se conoció la sentencia que ordenaba arresto contra el presidente de la empresa, Claro pidió al Tribunal Superior de Popaýan que revisara su caso. Tras estudiarlo, el Tribunal concluyó que la compañía no incurrió en “ninguna negligencia” ante la decisión que la Corte Constitucional falló.

El futuro de la antena

Tanto los líderes del Consejo Comunitario como Claro Colombia opinan que debe haber una solución a este problema jurídico. Claro, por su parte, hace énfasis en que este proyecto no hace parte de las actividades económicas que dan sustento a la empresa; según explicó González, “es una obligación con el Estado y las obligaciones son para cumplirlas”.

Por su parte, Mina considera que, si bien hubo problemas en los meses anteriores, la empresa ya ha empezado a contactar a los integrantes de Mindalá para hacer la consulta previa. Sin embargo, el integrante del Consejo opina que el problema no radica ya en la antena, sino que tanto la comunidad negra como la multinacional hagan la consulta como establece la ley. La empresa la contó a El Espectador que se espera que a finales de este mes haya una solución porque los únicos beneficiados con esa antena son los integrantes de la comunidad afro de Mindalá.

