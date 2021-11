Denuncian a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, por supuesto pánico económico

La empresa constructora Conconcreto interpuso una denuncia contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, acusándolo del delito de pánico económico por unas declaraciones que dio sobre la calidad de sus materiales en la construcción del proyecto Hidroituango. La defensa de la empresa asegura que por las afirmaciones del mandatario sus acciones cayeron en el mercado.

El abogado que representa a Conconcreto, Fabian Humar Jaramillo, argumentó en la demanda que las declaraciones dadas por Quintero el pasado 14 de octubre de 2021 afectaron negativamente la imagen de la empresa, ya que los acusó de ser los responsables del colapso de la megaobra. Igualmente, la defensa de la empresa dice que la demanda se presenta porque la justicia no ha determinado que Conconcreto sea responsable de los señalamientos que hace el alcalde.

“Lo primero que hay que reconocer y entender es que esta represa debió empezar a funcionar en 2018 ¿Quiénes son los responsables de que esta empresa, esta represa no esté funcionando desde 2018? ¿Nosotros o los que le bajaron la calidad a los materiales, los que le bajaron la calidad a los hierros, los que no pusieron los pernos que eran, los que cambiaron los diseños?”, dijo Quintero en una de sus declaraciones ante los medios. Asimismo el mandatario aseguró que “hay una clara responsabilidad, no podemos cambiar la narrativa y decir entonces que ahora los responsables somos los que estamos tratando de arreglar el problema, nosotros estamos tratando de arreglar el problema que causaron ellos (las empresas) y lo vamos a arreglar”.

De la misma manera, el alcalde se siguió refiriendo a las empresas constructoras, incluida Conconcreto, como las responsables del daño en el proyecto diciendo que desde la Alcaldía está trabajando “para sacar el proyecto adelante que otros se tiraron”. Igualmente, dijo que en junio de 2022 esperan ya estar produciendo energía con el proyecto Hidroituango, pero advirtiendo que “podrían tener eventualmente algún retraso si hay cambios de contratistas, esos retrasos dependerán también mucho del contratista de si el contratista hace una cesión tranquila o si hace una cesión a las malas”.

“La información que se divulga debe ser falsa o inexacta, y es precisamente lo que sucedió en esta situación que ponemos en conocimiento del ente acusador”, manifestó la empresa constructora en su demanda. Igualmente, los representantes de la organización explicaron que “la empresa Conconcreto S.A. no disminuyó la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de los contratos relacionados con el proyecto Hidroituango, ni cometió actos de corrupción”, tal y como lo afirmó Quintero en distintas declaraciones ante los medios de comunicación.

Esta denuncia es la segunda que recibe Quintero en menos de un mes. A finales de octubre de 2021, mediante acciones individuales también demandaron al mandatario las constructoras Conconcreto S.A., Coninsa Ramón H. S.A. y Construções e Comercio Camargo Correa S.A., la última proveniente de Brasil, las cuales lo demandaron penalmente por presunta injuria y calumnia.

