Denuncian amenazas contra líderes sociales en Montes de María: piden garantías de seguridad

Líderes sociales en Montes de María fueron declarados objetivo militar y les dan un plazo de 73 horas para abandonar el territorio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Desde los Montes de María, siete líderes sociales y defensores de derechos humanos piden garantías de seguridad para seguir defendiendo la vida. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) rechazó y denunció las amenazas que han recibido Argemiro Lara, Lácides Palme, Leder, Candelaria Barrios, José Marrugo, Osvaldo Contreras y Andrés Narváez por su liderazgo en defensa de los derechos y los territorios.

Las amenazas de muerte que han recibido los líderes fueron denunciadas por el Movice ante la comunidad nacional e internacional. Según detalló el movimiento, los líderes recibieron un mensaje de texto, al parecer de un miembro del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). En ese mensaje los declaran objetivo militar y les dan un plazo de 73 horas para abandonar el territorio.

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“Quienes hoy están siendo amenazados son personas que han decidido permanecer en sus territorios, organizarse y defender la vida, la tierra, la memoria y los derechos de las víctimas de crímenes de Estado. Amenazarlos es también intentar silenciar los procesos organizativos que durante años han construido las comunidades de los Montes de María”, señaló el Movice.

Además de exponer la situación, el Movice también exigió al Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y a las autoridades adoptar medidas inmediatas de protección para los líderes amenazados, sus familias y sus comunidades. Asimismo, le piden a la Fiscalía General de la Nación que investigue el origen de las amenazas e identifique a los responsables.

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“Exigimos garantías para que los liderazgos sociales puedan permanecer en sus territorios y continuar desarrollando su labor en defensa de los derechos humanos sin ser perseguidos, estigmatizados ni amenazados. Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, plataformas de Derechos Humanos, organismos internacionales y a la sociedad colombiana a rodear y acompañar a estos liderazgos”, concluye el comunicado.

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