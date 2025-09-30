Denuncian atentado en Arauca contra exconcejal Luis Naranjo, del Centro Democrático

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, el hecho ocurrió Saravena, donde hombres armados dispararon contra su vehículo. Foto: Capturas de pantalla

El exconcejal de Centro Democrático, Luis Naranjo, denunció un atentado en su contra ocurrido este martes en Saravena (Arauca). De acuerdo con videos e información que se ha conocido hasta el momento a través de redes sociales, hombres armados dispararon en contra de los vehículos en los que se movilizaba el político y su esquema de seguridad.

Según le dijo el exconcejal a la Revista Semana, el hecho ocurrió cerca a su residencia. “Nos tendieron una emboscada. Empezaron los disparos”, le aseguró el político al medio de comunicación. Según manifestó, en el atentado estuvieron involucrados “seis o más hombres armados, vestidos de civil y con fusiles, que nos arrinconaron”.

De acuerdo con lo dicho por el exconcejal del Centro Democrático, hubo “tremenda plomacera de unos cuatro y cinco minutos, llovían balas por todos lados”. Del hecho salió ileso, dice él, gracias al trabajo de su esquema de seguridad: “me protegieron los escoltas, son siete, y dos quedaron heridos, graves. Ahora estamos en el hospital”.

Nos informan que en Saravena - Arauca, criminales atentaron contra el dirigente Luis Naranjo, del @CeDemocratico, quien al parecer viajaba con su hermana y su sobrina de 8 años.



Le exigimos garantías al gobierno Petro, no puede ser que la oposición no tenga garantías para el… pic.twitter.com/t0vOHkYZVS — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 30, 2025

Tras conocerse el hecho, algunos compañeros de partido de Naranjo rechazaron el hecho y pidieron al gobierno que garantice la seguridad de los políticos de oposición. Una de ellas, fue la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien en su cuenta de X señaló que el econcejal “al parecer viajaba con su hermana y su sobrina de 8 años”. En la misma publicación, le exigió a Gustavo Petro garantías: “no puede ser que la oposición no tenga garantías para el ejercicio político”, escribió.

⚠️ATENCIÓN COMUNICADO DE PRENSA



El Centro Democrático rechaza de manera categórica el atentado perpetrado contra el exconcejal Luis Naranjo en el municipio de Saravena, Arauca, donde fue víctima de una emboscada armada. pic.twitter.com/t0cSOaD415 — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 30, 2025

Asimismo, el Centro Democrático, como partido, se refirió al hecho, en el que expuso que aunque el político salió ileso, dos de sus escoltas fuero heridos. “Este hecho se suma a los tres atentados previos e innumerables amenazas de muerte que ha sufrido el exconcejal”, se lee en el comunicado, en el que también se relata que el exconcejal, por esas amenazas, “se ve obligado a residir en un perímetro de seguridad en el centro de Saravena, junto a otros funcionarios y líderes políticos, tras ser declarado objetivo militar por el Eln”.

El partido político también aseguró que “en Arauca, los militantes del Centro Democrático y líderes regionales enfrentan una amenaza constante de este grupo terrorista que ha sembrado dolor en la región y en el país. Resulta inaceptable la complacencia del Gobierno Nacional frente al ELN, mientras los ciudadanos y líderes políticos que defienden la democracia y la libertad son perseguidos y atacados, no solo en Arauca, sino también en diferentes regiones del país”.

Desde la colectividad le exigieron a las autoridades garantizar la vida y seguridad del exconcejal Luis Naranjo y “de todos los líderes sociales y políticos que hoy están bajo amenaza”. Asimismo, el Centro Democrático pidió “atender con urgencia a los dos escoltas heridos y brindarles todo el apoyo necesario a ellos y a sus familias”.

