Denuncian pieza gráfica de la Fiscalía: “Barbosa, un fiscal con sello propio”

Jonathan Bock, director de la FLIP, denunció públicamente a la Fiscalía por la supuesta utilización de publicidad oficial para la promoción de servidores públicos. Se trata de una imagen con la foto de Francisco Barbosa, quien fue descrito como “un fiscal con sello propio”. El ente investigador asegura que no se desembolsaron recursos públicos para tal publicación.

“Barbosa, un fiscal con sello propio”, es el nombre de una publicación de la Fiscalía General de la Nación, del pasado 4 de enero, que generó malestar en redes sociales, en diferentes abogados y en la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), quienes creen que se trataría de la supuesta utilización de publicidad oficial para la promoción de servidores públicos, lo cual está prohibido por el Estatuto Anticorrupción o Ley 1474 de 2011.

De acuerdo con Jonathan Bock, director de la Flip, se trataría de una estrategia utilizada constantemente por instituciones del Estado: la autopromoción dentro de piezas de publicidad oficial. “En casos de gobernadores y de alcaldes, incluso el mismo presidente, lo importante es la política pública de lo que se está hablando, los hechos. No es decir, como en este caso, que el fiscal Barbosa se está diferenciando de sus antecesores y que está logrando cosas extraordinarias como si fuera el único funcionario”, aseguró en entrevista con El Espectador.

Está expresamente prohibida la utilización de la publicidad oficial para la promoción de servidores públicos. @FiscaliaCol no solo es una vergüenza utilizar recursos públicos para saciar la vanidad del jefe, también es peculado. https://t.co/FzQ11vWMSb — Jonathan Bock (@goodluck_Bock) January 6, 2021

Se trata de una pieza diseñada por la Fiscalía, con la imagen de Francisco Barbosa, que redirecciona al resumen de una nota realizada por el portal Kienyke.com. “A lo largo del año 2020 quedó claro que Francisco Barbosa está dirigiendo la Fiscalía General de la Nación, con un estilo personal y particular, con marcadas diferencias frente a sus antecesores, dentro de las cuales, la más determinante, es que descentralizó su trabajo, y a pesar de la pandemia, dirigió personalmente las investigaciones desde distintas regiones del país”, es el párrafo introductorio de la noticia.

De acuerdo con la Jonathan Bock, que ha sostenido conversaciones con la institución en casos de libertad de presa, como el protagonizado por Diana Díaz, Juan Pablo Bieri y el programa Los Puros Criollos, podría tratarse de una práctica conocida como content markentig, en la cual una entidad pública paga a un medio de comunicación para que elabore una noticia. “Nosotros desde la Flip vamos a hacer un seguimiento a los contratos de publicidad oficial”, aseguró a este diario.

Por su parte, el portal Kienyke.com explicó a este diario que no ha suscrito contrato alguno con la Fiscalía y que está dispuesta a colaborar con las autoridades para que verifiquen sus registros contables y comerciales. Además, el medio de comunicación expuso que cuando contrata con cualquier entidad pública o privada, bajo la figura de content marketing, le hace saber tal decisión a sus lectores. “Nos regimos por claras políticas internas de transparencia informativa”, aseguraron.

Asimismo, manifestaron que están de acuerdo con la Flip “en que se requiere una certificación de trasnparencia, tanto de entes públicos como de medios de comunicación, para que cada vez que se suscriban contratos, estos sean públicos, abiertos y con objetivos claros y verificables”. En ese sentido, afirmaron que están listos para “liderar con otros medios de comunicación, que lo quieran hacer, con base en el planteamiento de la FLIP, ese que podríamos denominar: Pacto de transparencia por la verdad informativa”.

Este diario también se comunicó con fuentes en la Fiscalía que aseguraron que se trata de una imprecisión, pues desde la institución oficial no se desembolsaron recursos públicos para emitir la pieza gráfica. “Ese artículo no es pago ni es motivado por nosotros. La Fiscalía, a diferencia de otras entidades como alcaldías y gobernaciones, que tienen presupuesto para pauta o comunicación, no invierte un solo peso en publicidad, porque nunca se le ha asignado un solo rubro para eso, acatando las disposiciones de la ley. No se ha invertido un solo recurso para eso”, explicaron.

La Fiscalía agrega que sus actuaciones, en casos como este, se limitan a gestión de medios y, además, la polémica se debe a una buena estrategia de comunicación, en lugar de conductas que podrían acarrear sanciones disciplinarias. “Lo único que se ha producido externo son dos comerciales de televisión que se hicieron con RTVC, que es la productora publica de la Nación. Uno que ya está al aire sobre el tema de maltrato y feminicidio, y uno que va a salir en enero, que es sobre maltrato animal”, concluyeron.

Por otro lado, el exfiscal Elmer Montaña, representante del colectivo Control Ciudadano Colombia, señaló en entrevista que la pieza “Barbosa, un fiscal con sello propio” es una “manera descarada de promover su imagen”, utilizando como plataforma el servicio comunitario que presta la Fiscalía. Asegura que Francisco Barbosa podría enfrentar una sanción disciplinaria y, escalando el tema al marco penal, podría ser denunciado por peculado (desfalco) por aplicación oficial diferente de recursos del Estado.

“¿Cómo es posible que el fiscal general viole de manera descarada el Estatuto Anticorrupción? ¿Con que autoridad le va a decir a un gobernador o alcalde que se está gastando plata para darse autobombo, que es sancionable? Un país con esta complejidad de conflictos necesita un fiscal serio, que sea ejemplo de austeridad, que sea el primero en acatar las leyes”, concluyó el abogado Elmer Montaña.

Nota de la editora: esta nota se modificó para incluir la postura del portal Kienyke.com.