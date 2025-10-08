Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

ONU denuncia secuestro de misión médica en La Plata (Huila)

De acuerdo con la organización internacional, nueve integrantes de una misión médica fueron interceptados por un grupo al margen de la ley. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
09 de octubre de 2025 - 02:16 a. m.
De acuerdo con la organización internacional, nueve integrantes de una misión médica fueron interceptados por un grupo al margen de la ley. Esto es lo que se sabe.
De acuerdo con la organización internacional, nueve integrantes de una misión médica fueron interceptados por un grupo al margen de la ley. Esto es lo que se sabe.
Foto: Gobernación del Huila
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia denunció el secuestro de una comisión en La Plata (Huila). De acuerdo con esa organización, nueve integrantes de una misión médica fueron interceptados por un grupo armado ilegal en la zona.

Tras conocerse el hecho, la ONU pidió su liberación inmediata. Asimismo, pidió al grupo armado que los tenga, que devuelva a estas nueve personas sanas y salvas.

“Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario que establece la protección irrestricta de la misión médica“, escribió la ONU en su cuenta de X.

Hasta el momento, ningún grupo en particular se ha atribuido el plagio y las autoridades no se han manifestado al respecto ni dado a conocer la identidad de las víctimas del hecho.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

ONU

Secuestro

La Plata

Huila

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.