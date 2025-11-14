El caso por el que Deportes Tolima debe indemnizar a “El Roro”, su exjugador hondureño

Al futbolista se le disminuyó su salario por la pandemia de covid-19 y siguió ganando menos por determinación del club. Foto: Archivo Particular

El club de fútbol Deportes Tolima tendrá que pagar más de COP 430 millones de indemnización a Roger Fabricio Rojas Lazo, conocido como “El Roro”, un hondureño que jugó para el equipo menos de un año. El jugador, ya retirado, fue comprado en 2020 por el club por EUR 300 mil, pero solo estuvo alineado en nueve partidos, en los que no marcó ningún gol y solamente hizo una asistencia. Sin embargo, recibirá la millonaria suma, porque la justicia colombiana encontró que en medio de la pandemia por covid-19, Deportes Tolima le bajó el sueldo, dejó...