Desaparición de dos candidatos al Congreso mantiene preocupación a días de las elecciones

En la tarde del 26 de febrero apareció la candidata a la Cámara de Representantes, Ana Libia Guetio, tras estar desaparecida durante casi 24 horas. Sin embargo, al cierre de esta edición no se tiene noticia sobre el paradero de Andrés Vásquez Mejía, candidato al Senado. Organismos de control alertan por las condiciones de seguridad de cara a las elecciones.

Redacción Judicial
27 de febrero de 2026 - 01:37 a. m.
Las autoridades confirmaron que Ana Guetio fue hallada con vida en la tarde del 26 de febrero.
A menos de dos semanas de que el país elija al nuevo Congreso y vote por las consultas internas para la Presidencia, dos hechos de violencia tienen a las autoridades con las alertas encendidas. Andrés Vásquez Mejía, candidato al Senado por el Partido Conservador, fue reportado como desaparecido en la mañana del 25 de febrero, en el departamento del Cesar. Al cierre de esta edición, no se tiene noticia de su paradero.

El mismo día, pero en la noche, Ana Libia Guetio, aspirante a la curul de paz del departamento del Cauca, también fue reportada...

