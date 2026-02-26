Desaparición de dos candidatos al Congreso mantiene preocupación a días de las elecciones

Las autoridades confirmaron que Ana Guetio fue hallada con vida en la tarde del 26 de febrero. Foto: Archivo Particular

A menos de dos semanas de que el país elija al nuevo Congreso y vote por las consultas internas para la Presidencia, dos hechos de violencia tienen a las autoridades con las alertas encendidas. Andrés Vásquez Mejía, candidato al Senado por el Partido Conservador, fue reportado como desaparecido en la mañana del 25 de febrero, en el departamento del Cesar. Al cierre de esta edición, no se tiene noticia de su paradero.

El mismo día, pero en la noche, Ana Libia Guetio, aspirante a la curul de paz del departamento del Cauca, también fue reportada...