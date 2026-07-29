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Desaparición del ingeniero Camilo Peláez: cuatro capturados y ninguna pista de su paradero

Claudia Yepes Upegui cuenta los días desde la desaparición de su hijo, el ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes. Aunque las autoridades aún no tienen pistas sobre su paradero, dos nuevas judicializaciones reavivan su esperanza de saber qué ocurrió la noche en que fue visto por última vez en San Andrés de Cuerquia (Antioquia), en 2022.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
29 de julio de 2026 - 11:00 a. m.
Claudia Yepes Upegui recuerda cada día en sus redes sociales la desaparición de su hijo, Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida en abril de 2022.
Claudia Yepes Upegui recuerda cada día en sus redes sociales la desaparición de su hijo, Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida en abril de 2022.
Foto: Valentina Arango Correa

Desde hace 1.578 días, Claudia Yepes Upegui no sabe nada de su hijo, Andrés Camilo Peláez Yepes, ingeniero forestal desaparecido el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia (Antioquia). Lleva la cuenta en un perfil que creó en la red social X para, día a día y sin falta, recordarle al país que ella y su familia siguen esperando saber qué pasó realmente con él. Aunque no tienen pistas del paradero del ingeniero, el motor que no la deja desistir,...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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