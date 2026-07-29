Desaparición del ingeniero Camilo Peláez: cuatro capturados y ninguna pista de su paradero

Claudia Yepes Upegui recuerda cada día en sus redes sociales la desaparición de su hijo, Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida en abril de 2022.
Foto: Valentina Arango Correa
Desde hace 1.578 días, Claudia Yepes Upegui no sabe nada de su hijo, Andrés Camilo Peláez Yepes, ingeniero forestal desaparecido el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia (Antioquia). Lleva la cuenta en un perfil que creó en la red social X para, día a día y sin falta, recordarle al país que ella y su familia siguen esperando saber qué pasó realmente con él. Aunque no tienen pistas del paradero del ingeniero, el motor que no la deja desistir,...
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
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