Desaparición del ingeniero Camilo Peláez: cuatro capturados y ninguna pista de su paradero

Claudia Yepes Upegui recuerda cada día en sus redes sociales la desaparición de su hijo, Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida en abril de 2022. Foto: Valentina Arango Correa

Desde hace 1.578 días, Claudia Yepes Upegui no sabe nada de su hijo, Andrés Camilo Peláez Yepes, ingeniero forestal desaparecido el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia (Antioquia). Lleva la cuenta en un perfil que creó en la red social X para, día a día y sin falta, recordarle al país que ella y su familia siguen esperando saber qué pasó realmente con él. Aunque no tienen pistas del paradero del ingeniero, el motor que no la deja desistir,...