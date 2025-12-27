Desarman red de transporte ilegal de migrantes que eran engañados y abandonados en fronteras

En año y medio transportaron a más de 200 migrantes, incluidos menores de edad. Foto: Fiscalía

Seis presuntos integrantes de una red dedicada al transporte ilegal de migrantes fueron capturados. De acuerdo con las autoridades, estas personas se encargaban de atraer a los viajeros y ofrecerles paquetes turísticos o para salir del país, pero a mitad de camino eran abandonados.

La Fiscalía sostiene que esta red funcionaba principalmente desde Norte de Santander hasta la frontera con Ecuador y la región de Urabá. Su actuar ilegal lo habrían ejercido aproximadamente por año y medio, según las averiguaciones del ente investigador y la Dijin de la Policía Nacional.

Las pesquisas dan cuenta de que, al parecer, el grupo captaba a los extranjeros, la mayoría de nacionalidad venezolana, según señala la Fiscalía, en inmediaciones de la terminal de transportes de Cúcuta, Pamplonita y Los Patios (Norte de Santander).

Los viajeros eran llevados a tres agencias de viajes para venderles paquetes que incluían traslados en buses de turismo a Quito (Ecuador), Lima (Perú) y ciudades de Chile. En los paquetes también les prometían hospedaje, alimentación, chips para llamadas, acompañamiento de guías y entrega de documentos para evadir controles policiales y de migración. Sin embargo, dichos papeles eran extemporáneos o falsos y no tenían validez.

La Fiscalía identificó por lo menos seis eventos en los que lograron ser movilizadas 222 personas, 27 de ellas menores de edad. Gran parte de los migrantes, dice el ente investigador, fueron abandonados en zona fronteriza con Ecuador, sin cumplir la mitad del trayecto prometido.

Los capturados fueron identificados como Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera.

Todos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado. Por orden de un juez, cinco de ellos fueron enviados a la cárcel y Becerra Vera fue privado de la libertad en su domicilio.

