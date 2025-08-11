Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos: esposa de Miguel Uribe

María Claudia Tarazona escribió un sentido mensaje para despedir a su esposo. Foto: Archivo Particular

En la mañana de este lunes 11 de agosto murió el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. La noticia la confirmó su equipo de prensa y su esposa, María Claudia Tarazona. En redes sociales escribió: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”.

El mensaje de despedida de María Claudia Tarazona

La esposa de Miguel Uribe agregó: “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras conocer el fallecimiento del senador del Centro Democrático, escribió un corto mensaje en sus redes sociales. “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2025

